Amanda Manopo Pamit dari Sinetron Ikatan Cinta, Netizen: Bakal Kangen Andin

Netizen sedih Amanda Manopo pamit dari Ikatan Cinta

(SYN)

Jakarta: Para penggemar sinetron Ikatan Cinta mengucapkan terima kasih pada Amanda Manopo . Pemeran Andin tersebut pamit dari tayangan TV itu."Aku tahu ini bakal berat banget tapi dengan segala kerendahan hati, aku mohon pamit," ucap Amanda Manopo dalam postingan Instagram ikatancinta.mncp, Jumat, 20 Januari 2023."Dan setelah ini misi aku selanjutnya itu adalah pengen buat perpisahan itu bukan bikin hal yang buat aku jadi sedih. Tapi pengen aku buat sebagai kenangan manis yang bisa aku simpan di tempat paling baik," lanjut dia.Tak lupa Amanda Manopo mengucapkan terima kasih pada para penonton yang mengikuti perjalanannya di sinetron Ikatan Cinta sejak episode pertama."Untuk itu semua aku cuma bisa bilang terima kasih banyak. Buat semua insan yang enggak bosen-bosen support aku terus, ngebantuin aku dan nemenin aku berkembang, dan nyemangatin aku selama ini," kata dia.Netizen pun ramai berkomentar. Mereka berterima kasih pada Amanda Manopo yang memerankan Andin dengan apik di sinetron Ikatan Cinta."terima kasih andin dan Manda, terima kasih untuk perjalanan bermakna nya.. love you," ucap fthas****."Mandaa trimakasih sudah menjadi tokoh ANDINI KHARISMA PUTRI bnyk pelajaran yg bisa kita ambil dr tokoh Andin thx you so much. we love you amandaa," kata vrg****."Terimaksih untuk pemilik raga yang sudah berhasil memerankan sebuah tokoh sangat baik, we will miss you Andini Karisma Putri. nama yg akan slalu dikenang sampai kapanpun.." ujar dwiapria****."Sedih bangeettt. Tapi THANK YOU MANDA. Sukses terus yak! Ditunggu project lain yang senada dengan ikatan cinta ah," ucap ivieau****.Amanda Manopo berperan sebagai tokoh utama wanita, Andin, dalam sinetron Ikatan Cinta yang tayang sejak 19 Oktober 2023. Pada episode Jumat, 20 Januari 2023, Andin meninggal dunia karena kecelakaan.