Mbak You Meninggal, Dikenal Peramal Kontroversial

Peramal Mbak You meninggal dunia pada hari ini, Kamis, 1 Juli 2021. Kabar ini dikonfirmasi dari salah satu karyawan Mbak You, Adi, yang juga mengungkapkan bahwa jenazah akan dibawa ke Salatiga."Mbak You betul meninggal barusan, di RS Premiere Bintaro. Kira-kira dia dilarikan ke rumah sakit satu jam yang lalu lah," ungkap Adi kepada wartawan.Namun, ia dan tim hingga kini belum mendapatkan informasi detail tentang penyebab kematian Mbak You. Sebab, rilis resmi dari RS. Premier Bintaro belum diterima. Termasuk informasi terkait ada atau tidaknya infeksi virus SARS-CoV-2 atau penyakit covid-19."Gue belum dapet rilis resmi dari RS. Premier bintaro apakah covid-19 atau penyakit bawaan lainnya. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," paparnya."Tim JNK (Youtube Mbak You) juga tidak ada yang merapat ke cucur, kantor, atau Premiere jadi kami benar-benar biar keluarga yang dampingi ke salatiga karena untuk kebaikan teman-teman semua," tuturnya.Mbak You sendiri dikenal sebagai paranormal kontroversial. Sebab, pemilik nama asli Euis Juwariyah Johana ini sering kali meramal tentang berbagai hal, termasuk kehidupan selebritas, bencana alam, maupun isu politik.Salah satu hasil ramalannya yang diperbincangkan publik ialah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kala itu, Mbak You mengatakan bahwa bakal ada pesawat dengan lambang merah dan biru yang jatuh di tahun 2021.Ia menyampaikan gambaran ramalan itu pada bulan November 2020. Pemaparan Mbak You pun menuai respons publik hingga menjadi viral di berbagai media sosial.Di sisi lain, dia juga pernah menuai sorotan lantaran mengaku sudah menikah dengan ular.Mbak You juga sempat meramal kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lengser dari jabatannya pada tahun ini. Pernyataan tersebut membuatnya harus berhadapan dengan kasus hukum, karena dianggap memprovokasi.Deddy Corbuzier pun sempat menyentil pernyataan Mbak You tersebut. Ia menekankan tidak masalah terkait apa yang diucapkan semua peramal Indonesia, asalkan membahas hal-hal terkait dunia hiburan. Namun Deddy tidak setuju jika peramal menyenggol persoalan politik, karena dinilai memengaruhi cara berpikir masyarakat."Ini sudah ngaco menurut saya. Ini video khusus untuk Mbak You yang mengaku dirinya adalah paranormal," tutur Deddy kala itu."Saya tidak ada masalah sama sekali, dari dulu pun tidak ada masalah, tapi saat ini menurut saya menjadi sebuah masalah. Bukan buat saya tapi buat cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya kacau dengan adanya orang-orang seperti anda," jelasnya.(ELG)