Nino Fernandez dan Hannah Al Rashid Umumkan Sudah Menikah

Nino Fernandez membawa kabar bahagia. Dia mengungkapkan sudah menikah dengan aktris Hannah Al Rashid.Pengumuman itu disampaikan Nino di akun media sosialnya. Dia mengunggah foto-foto pernikahan dengan Hannah dan memamerkan cincin pernikahan mereka."Married my bestie a few years ago #throwback," kata Nino di Instagramnya.Nino tidak menyebut kapan waktu dia dan Hannah menikah. Begitu juga dengan Hannah. Dia hanya mengunggah foto dan keterangan gambar yang sama dengan Nino.Ucapan selamat langsung mengalir deras di unggahan Nino dan Hannah tersebut."Congratulationsss!!! So happy for you both," tulis Acha Septriasa."Gemash!!!" tulis Jefri Nichol.Kisah asmara Nino Fernandez dan Hannah Al Rashid memang jarang terkuak di publik. Keduanya beberapa kali muncul bersama di sebuah foto tapi tidak pernah bicara tentang status hubungan mereka. Seperti saat keduanya merayakan lebaran bersama beberapa waktu lalu.(ELG)