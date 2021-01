Mengenang Song Yoo Jung, Sosok Pembawa Kebahagiaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Awan duka sedang menyelimuti dunia industri hiburan Korea Selatan . Mereka harus kehilangan salah satu aktris, Song Yoo Jung. Ia meninggal dunia pada Sabtu 23 Januari.Entah apa yang menjadi penyebab Yoo Jung meninggal. Namun, ia diduga tewas karena bunuh diri.Kabar Yoo Jung meninggal dunia dikonfirmasi agensi yang menaunginya, Sublime Artist Agency melalui akun Instagram milik mereka."Yoo Jung telah meninggalkan kami," tulis pernyataan @sublimeartist.Pada kesempatan itu, Sublime Artist Agency juga mengenang sosok Yoo Jung. Mereka menilai wanita pemeran Drama Korea (Drakor) School 2017 itu adalah sosok yang membawa kebahagiaan dan bergairah."Yoo Jung selalu menjadi teman kami yang memberikan kebahagiaan dengan senyum yang cerah. Ia adalah aktris luar biasa yang bermain dengan penuh gairah lebih dari siapa pun," lanjut pernyataan mereka."Terima kasih telah bergabung dengan kami sebagai aktris di Sublime Artist Agency. Kami akan mengingat Anda selamanya," tutur mereka.Song Yoo Jung memulai debut sebagai model merek kosmetik. Kemudian, ia melakoni dunia akting dengan berperan dalam sejumlah drama.Ia membintangi Golden Rainbow yang tayang di MBC pada tahun 2013, drakor Make Your Wish yang tayang pada tahun 2014, School 2017. Juga web drama dengan judul Dear My Name.Song Yoo Jung juga sempat berjaya sebagai model video musik. Di antaranya, untuk video musik Goodbye Road milik iKON, Friend to Lover dari Standing Egg, dan How Do I oleh NIve.Bahkan, aktris cantik ini aktif sebagai model iklan untuk sejumlah produk kecantikan. Dia juga menjadi bintang iklan untuk produk makanan hingga barang elektronik.(ACF)