Komplain Ditinggal Pesawat Batik Air, Ari Lasso: Saya Tidak Cari Sensasi!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Ari Lasso sudah bisa bernapas lega dan kembali ke Jakarta usai perjalanannya di Singapura. Tiket pesawat bisnis yang dibeli sudah diganti oleh pihak Batik Air.Dalam penuturannya, Ari Lasso menegaskan dirinya tidak mencari sensasi dalam masalah ini. Ia mengatakan hanya ingin pihak yang bersangkutan bertanggung jawab secukupnya."Sekarang saya sudah berjalan menuju pesawat, terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman Batik Air dan semuanya yang di institusi. Dalam kejadian ini saya tidak mengambil kesempatan atau mencari uang atau sensasi. Saya mau tanggung jawab seperlunya saja saya sudah merasa cukup," terang Ari Lasso dalam Instagram miliknya pada Kamis, 20 Oktober 2022.Dalam kesempatan ini pihak Batik Air sudah mengganti tiket penerbangan pesawat, tetapi untuk hotel sampai saat ini belum diganti."Nggak masalah kalau hotel yang penting tiket pesawatnya sudah, terima kasih ya teman-teman di Batik Air dan semua yang di institusi yang sudah membantu, mudah-mudahan kedepannya perusahaannya bisa lebih baik," jelasnya lagi.Sebelumnya Ari Lasso menuangkan kekecewaannya terhadap penerbangan dari maskapai Batik Air dalam Instagram miliknya. Lantaran Ari Lasso ditinggal pesawat saat berada di Singapura.Ari Lasso menyampaikan kronologi ditinggal pesawat Batik Air melalui sebuah video Reels. Dalam video tersebut, Ari menyebut membeli tiket bisnis untuk pulang-pergi menggunakan pesawat Batik Air."Halo temen-teman di Batik Air, di Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura. Saya beli bisnis, pulang-pergi (PP). Ini pesawat saya mestinya 17.35 ya, 7150. Tapi kemarin mendapat Whatsapp di pagi hari, bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35. Ok?" cerita Ari Lasso, Rabu, 19 Oktober 2022."Ketika saya di depan gate. Saya masuk gate, diubah gatenya menjadi gate 21. Pokoknya dirubah lah ya. Saya masuk, dibilang, 'Hey this is not your flight'. Saya pindah ke gate satunya, 'Your flight is already fly," imbuh Ari Lasso.