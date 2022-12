Rayakan Ulang Tahun Bilqis, Hanya Memakai Piyama!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Hari ini, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2022, Bilqis berulang tahun yang ke 9. Ayu Ting Tin, sang Ibunda, mengungkapkan harapannya untuk sang anak kedepannya.“Bilqis semoga sehat selalu, panjang umur, selalu sayang sama bundanya. Jadi anak yang baik dan cita-citanya tercapai,” doa Ayu Ting Ting dilansir dari detik.com.Ayu juga mengungkapkan bahwa waktu berjalan dengan sangat cepat, tak terasa anaknya sudah menginjak umur yang ke 9. Pelantun “Sambalado” tersebut juga bangga melihat sang anak yang sudah semakin pintar dan bisa membuat bangga keluarganya. Dengan umur 9 tahun, Bilqis sudah memiliki banyak bakat seperti bernyanyi, nge rap, dan sedikit gerakan dance.“Ya, dia makin pintar, makin dewasa. Senang saja, nggak terasa," pungkas Ayu.Saat ditanya apa saja permintaan Bilqis di umurnya yang ke 9 ini, apakah Ia menginginkan pesta seperti anak lain? Ibu anak satu tersebut bercerita bahwa sang anak tidak ingin ulang tahunnya dirayakan."Nggak, dia nggak mau kok. 9 tahun dia usianya, ulang tahun yang ke-9. Belum saya siapin apa apa" ucap Ayu Ting Ting.Anak semata wayang dari Ayu Ting Ting ini kerap menarik perhatian public karena kepiawaiannya dalam bernyanyi lagu Korea. Ia juga membuat public gemas atas responsnya yang lumayan dewasa di umurnya yang 9 tahun.Ayu Ting Ting mengunggah kebersamaan keluarganya saat merayakan ulang tahun Bilqis. Perayaan tersebut terlihat sederhana, tidak mewah, namun mengharukan, mereka hanya mengenakan piyama sembari memegang kue. Ayu mengunggah beberapa foto di Instagramnya dengan keterangan:“Happy birthday anak bunda syg bilqis khumairah razak egk terasa iqis ulang tahun ke-9 nak anak bunda udh tambah besar makin cantik, manis, lucu, anak bunda yg selalu pengertian, selalu syg bundanya paling perhatian sm bundanya, pokoknya doa bunda smg sehat selalu, panjang umur, semakin pinter, sholeha, cerdas, byk rezekinya, selalu jd anak yg baik, selalu sayang bunda, selalu jd kebanggaan bunda, smg apa yg iqis inginkan semua terkabul y nak amin…,”Mantan istri dari Henry Baskoro tersebut menyematkan harapannya bagisnag anak, juga mengungkapkan betapa bersyukur dan senang nya Ia memiliki sosok Bilqis dalam kehidupannya.“Bunda beruntung n bersyukur punya iqis bunda akan selalu brusha yg trbaik buat iqis happy trs y....bunda syg bgt sama iqis, iqis selalu jd kekuatan bunda n semangat bunda terima ksh udh hadir dlm hidup bunda y nak.....bunda sayang bgt sm iqis, susah seneng kita selalu hadapin brsama nak y.....smg Allah jabah doa n harapan iqis y amiiinnnn.....love you my baby girl my everything, my life, my strenght, my love.....muuaacchh," tulis Ayu Ting Ting.