Komentar Lucu Fiersa Besari dan Chef Arnold soal Aturan Makan 20 Menit

Aku ketika tahu boleh dine in tapi cuma 20 menit: pic.twitter.com/Uy6r3MARvp — Fiersa Besari (@FiersaBesari) July 26, 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 4. Salah satu ketentuannya, masyarakat boleh makan di tempat makan alias dine in selama 20 menit.Peraturan itu menuai reaksi dari masyarakat. Bahkan, sejumlah selebritas menanggapinya dengan unggahan lucu di media sosial mereka. Salah satunya, musisi Fiersa Besari."Aku ketika tahu boleh dine in tapi cuma 20 menit," Fiersa Besari di akun Twitternya.Pelantun lagu "Waktu yang Salah" ini mengunggah foto yang menampilkan adegan program Jepang tahun 2000an, Benteng Takeshi. Pada foto tersebut, ia mengibaratkan makan di tempat selama 20 menit seperti menjalani tantangan berat."Doakan saya, ya. Saya pasti bisa," tulisnya sebagai caption foto itu.Cuitan Fiersa dikomentari sejumlah akun. Termasuk akun Twitter eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti."Stopwatch jangan lupa," cuit Susi, seraya mengingatkan orang yang dine in untuk memerhatikan waktu makan.Selain itu, chef selebritas Arnold Poernomo juga menanggapi aturan dine in 20 menit dengan lelucon. Ia teringat dengan ajang memasak MasterChef Indonesia (MCI)."PPKM makan cuma boleh 20menit. Yang masak pada latihan jadi kontestan MCI. 'Waktu kalian 20 menit, di mulai dari sekarang!'," tutur Chef Arnold.Di sisi lain, Presiden Jokowi menetapkan syarat dine in 20 menit sebagai pelonggaran peraturan PPKM. Sebelumnya, masyarakat dilarang makan di tempat.Kini, ada perubahan untuk para pengusaha di bidang kuliner seperti warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka. Mereka boleh melayani dine in hingga pukul 20.00. Tentunya, dengan disiplin protokol kesehatan.Hal tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk kegiatan ekonomi masyarakat selama pandemi covid-19. Dalam hal ini, bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia.(ELG)