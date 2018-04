Sutradara Peraih Oscar, Milos Forman Meninggal Dunia

Sutradara Milos Forman dikabarkan meninggal dunia di usia 86 tahun pada Jumat, 13 April 2018 di Amerika Serikat. Kabar kepergian sineas kelahiran Ceko itu diketahui melalui istrinya, Martina yang memberitakan kabar duka kepada agensi berita Ceko CTK.Forman dikenal sebagai sutradara anti-otoriter dan berani meninggalkan kampung halamannya di Ceko. Ia merantau ke Amerika Serikat dan menuai sejumlah piala Oscar atas beberapa mahakarya, di antaranya One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) dan Amadeus (1984).One Flew Over the Cuckoo's Nest diadaptasi dari novel karya Ken Kesey yang dirilis pada 1962. Kisah ini bercerita tentang kehidupan di lembaga khusus mental Oregon. Aktor Jack Nicholson berperan sebagai tokoh pasien pemberontak. Karya ini kemudian diganjar lima piala Oscar sebagai apresiasi terhadap sutradara, aktor, aktris, gambar, serta skenario.Sementara film Amadeus yang menampilkan aktor Tom Hulce sebagai Wolfgang Amadeus Mozart, berhasil masuk dalam 11 nominasi Oscar dan meraih 8 piala di antaranya, termasuk piala untuk gambar dan sutradara terbaik.Karya Forman yang tak kalah menarik dan terbilang kontroversial adalah dua film biopik Amerika, yakni The People vs. Larry Flynt (1996) yang bercerita tentang pendiri majalah Hustler, dibingkai dengan seputar isu-isu amandemen pertama, serta Man on the Moon (1999) yang mencoba menyaring kreativitas komik karya Andy Kaufman.Kiprah Forman mulai menanjak ketika ia menyutradari film Black Peter (1964), The Loves of a Blonde (1965) serta The Fireman's Ball (1967) yang membuatnya terlibat dalam rezim komunis di Ceko.Melalui perjalanan panjang di industri perfilman membuat Forman didapuk menjadi tenaga profesor khusus untuk film dan memimpin divisi film di Columbia University di bidang Seni. Ia menulis sebuah autobiografi berjudul Turnaround yang dipublikasikan pada 1994.Martina Zborilova adalah istri ketiga Forman yang dinikahi pada 1999. Mereka dikaruniai dua putra kembar, Andrew dan James, nama yang terinspirasi dari Kaufman dan Jim Carrey sebagai penggambaran tokoh yang gegabah dalam komik Man on the Moon.(ELG)