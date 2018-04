Dwayne Johnson Ungkap Perselisihan dengan Vin Diesel

Aktor dan mantan pegulat Dwayne "The Rock' Johnson akhirnya memastikan bahwa dia dan Vin Diesel tak pernah beradu akting secara langsung selama syuting Fast & Furious 8 yang dirilis akhir tahun lalu. Mereka berdua memang berselisih dan kabarnya telah diketahui publik sejak cukup lama.Pengakuan ini diungkap Dwayne dalam wawancara terbaru dengan Rolling Stone. Kendati dua tokoh yang diperankan terlihat bersama, bahkan punya ikatan kekeluargaan erat, mereka tak pernah syuting bersamaan. Keajaiban terjadi di kamera dan ruang editing tempat gambar disusun."Itu betul. Kami tak pernah dalam adegan apapun bersama," kata Dwayne kepada Rolling Stone, dikutip dari The Hollywood Reporter."Vin dan aku membahas beberapa hal, termasuk pertemuan tatap muka yang penting dalam trailer. Hal yang aku sadari adalah bahwa kami punya perbedaan mendasar filosofis tentang pendekatan produksi film dan kolaborasi. Aku butuh waktu sejenak untuk merenung, tetapi bersyukur atas kejelasan itu. Entah apakah kami akan bekerja sama lagi atau tidak," lanjutnya.Dwayne juga menyebut dia sangat mungkin tidak akan muncul dalam film ke-9 Fast & the Furious. Dia berperan sebagai Luke Hobbs, agen keamanan diplomat yang muncul sejak film ke-5. Dia membantu dan bekerja sama dengan tim Toretto (Vin Diesel) untuk sejumlah misi. Di film ke-8, Hobbs bertemu dengan pembunuh bayaran Deckard Shaw (Jason Statham) yang menjadi musuh bebuyutan tetapi berbagi layar."Sekarang aku berkonsentrasi membuat film sempaan Fast & Furious (Hobbs and Shaw) sebagus mungkin. Aku mengharapkan yang terbaik bagi Diesel dan aku tak akan menaruh niat buruk di sana, karena kejelasan yang kami punya. Sebenarnya, kalian dapat hilang bagian tentang 'tak ada niat buruk'. Kami tetap memegang prinsip itu dengan kejelasan," tutur Dwayne.Dwayne sempat menjadi aktor Hollywood dengan jumlah bayaran tertinggi pada 2016 dengan nilai USD64,5 juta. Pada tahun berikutnya, bayarannya masih berkisar di nilai yang sama lewat proyek film Fast & Furious 8, Jumanji: Welcome to the Jungle, Rampage, serta Fighting with My Family.(ASA)