Baru Ngaku Pindah Agama, Selebgram Clara Shinta Buat Ibu Kecewa

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Artis dan selebgram Clara Shinta mengaku hampir enam tahun menjadi mualaf. Clara rupanya cukup lama menyembunyikan pilihannya itu dari keluarganya.Keluarga dan orangtua baru tahu Clara menjadi seorang muslim ketika dia hendak pergi umrah. Mengetahui anaknya pindah agama, ibunda Clara kecewa."Mereka juga akhirnya tahu, karena aku nge-hide ini dari tahun 2017 by the way. Aku nggak memberi tahu mereka, tapi mereka tahu aku mualaf itu sejak 1 menit aku take off ke Jeddah. Mama aku kecewa banget, tapi aku sayang banget sama mereka. Tapi ini pilihan," kata Clara Shinta di acara Rumpi No Secret.Clara kemudian menjelaskan pilihannya itu kepada keluarga. Mereka sebenarnya tak setuju dengan keputusan Clara, tapi mereka akhirnya menyerahkan keputusan itu kepada selebgram 28 tahun itu."Mereka nggak support banget, tapi mereka juga nggak ngejauhin, mungkin mereka tahu aku sudah dewasa nih, jadi sudah punya pilihan sendiri. Dan mereka pesan kalau itu sudah pilihanmu, dijalanilah dengan baik-baik," jelasnya.Setelah membuka diri sebagai seorang mualaf, Clara Shinta mulai terlihat mengenakan hijab. Penampilan baru Clara menuai pujian warganet."Iya baru. Jadi aku nggak pernah sama sekali nge-planning pakai hijab sebelumnya, bahkan sehari sebelum aku pakai hijab pun aku nggak nge-planning," ucapnya.