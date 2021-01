Postingan Terakhir Aktris Drakor Song Yoo Jung Ramai Ucapan Belasungkawa dari Netizen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktris Korea Selatan Song Yoo Jung, dikabarkan meninggal. Kabar ini dikonfirmasi dari Sublime Artist Agency selaku label yang menaungi sang aktris.Tak lama setelah kabar meninggalnya pemeran drama korea (drakor) School 2017 ini para penggemar menyampaikan belasungkawa. Mereka menyampaikan rasa duka mereka di kolom komentar postingan terakhir artis kelahiran 1994 ini di media sosial Instagramnya.Unggahan foto terakhir Song Yoo Jung di akunnya @u_jjooung tampak tersenyum manis menghadap kamera.“Rest in peace Song Yoo Jung, padahal tau dia di drama School 2017 sama video klip @standingegg friend to lover,” tulis @indralaksono.“Aku suka aktingmu di Dear My Name! aku tidak percaya Anda sudah tiada. Beristirahat dengan damai! Cinta kamu,” tulis netizen lainnya @lipikatiha.Netizen juga banyak yang mempertanyakan penyebab artis berusia 26 tahun itu meninggal. Namun, hingga kini agensi itu tidak memberikan konfirmasi terkait laporan penyebab kematian Song Yoo Jung. Begitu juga dari pihak kepolisian, belum ada kabar lanjutan.Sementara itu, prosesi pemakaman Song Yoo Jung akan dimulai pada Senin, 25 Januari pukul 13:30 waktu setempat.Song Yoo Jung sendiri memulai debutnya sebagai model merek kosmetik. Kemudian, ia melakoni dunia akting dengan berperan dalam sejumlah drama.Ia membintangi Golden Rainbow yang tayang di MBC pada tahun 2013, drakor Make Your Wish yang tayang pada tahun 2014, School 2017. Juga web drama dengan judul Dear My Name.Song Yoo Jung juga sempat berjaya sebagai model video musik. Di antaranya, untuk video musik Goodbye Road milik iKON, Friend to Lover dari Standing Egg, dan How Do I oleh NIve.Bahkan, aktris cantik ini aktif sebagai model iklan untuk sejumlah produk kecantikan. Dia juga menjadi bintang iklan untuk produk makanan hingga barang elektronik.(UWA)