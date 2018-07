James Gunn Dipecat, Sutradara Star Wars Hapus 1.000 Cuit Lama

Rian Johnson, penulis dan sutradara Star Wars: The Last Jedi, termasuk orang yang khawatir atas "troll" berlebihan dari warganet, yang sengaja memancing provokasi atau kemarahan orang di media sosial. Sejak kasus pemecatan sutradara James Gunn oleh Walt Disney, Rian ternyata telah menghapus lebih dari 1.000 cuitan lamanya di Twitter.Bagi yang belum tahu, James dipecat pada akhir pekan lalu dari proyek film Guardians of The Galaxy Vol. 3 karena sejumlah cuitan lamanya yang dianggap bermasalah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Kicauan lama @JamesGunn dari 2008-2011, yang merujuk ke humor tentang pedofilia dan penganiayaan, mendapat sorotan luas setelah diangkat kembali oleh situs web Daily Caller.Menurut laporan We Got This Covered, Rian telah menghapus sekitar 20 ribu cuit lamanya dari linimasa akun @rianjohnson. Setelah James dipecat, dia menghapus 1.000-an cuit lain.Pada Kamis pagi ini, 26 Juli 2018, Rian angkat bicara soal penghapusan massal cuitan itu. Lewat Twitter, dia membalas cuitan dari media feminis The Mary Sue, yang memberitakan penghapusan 20 ribu cuitan Rian."Sutradara The Last Jedi Rian Johnson telah menghapus 20 ribu cuit. Jadi mungkin kau tahu apa artinya sekarang," kicau @TheMarySue.Rian membalas. Dia menghapus cuit lamanya karena tidak ingin kata-katanya terdahulu ditarik keluar dari konteks saat itu."Tidak ada arahan resmi sama sekali, dan aku merasa tidak pernah berkicau seburuk itu," kicau Rian."Namun ini tulisan selama sembilan tahun yang kebanyakan ditulis secara spontan dalam jangka pendek. Jika mengusik orang lewat kicauan lama sudah jadi hal biasa, tampaknya sah-sah saja menghapus tulisan itu," lanjutnya.Selama ini Rian memang kerap diserang di media sosial oleh penggemar Star Wars garis keras, yang tidak terima dengan cerita film The Last Jedi. Kasus pemecatan James Gunn tampaknya menjadi salah satu titik balik baginya untuk lebih berhati-hati di media sosial.(ELG)