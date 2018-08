Mantan Gitaris Guns N' Roses Ditahan Polisi

Daren Jay Ashba, mantan gitaris Guns N' Roses ditangkap lantaran menerobos tanda larangan di Fairbury, Illinois, Jumat, 27 Juli 2018. Dia ditangkap karena diduga mengemudi di luar kendali. Ashba kemudian ditahan setelah melalui rangkaian tes dari pihak berwajib.Kedatangan Ashba di kampung halamannya itu karena dia akan tampil dalam National Anthem di Prairie Dirt Classic pada Sabtu, 28 Juli 2018.Ashba bermain bersam Guns N' Roses selama 6 tahun terhitung sejak 2009 hingga 2015, sebelum Slash, gitaris Guns N' Roses sebelumnya kembali dalam rangkaian tur musik.Ashba kemudian bermain bersama Sixx: A.M dan merilis dua album, Prayers for the Damned Vol. 1 pada April 2016 dan Vol. 2 pada November 2016.Awal tahun ini, mereka memutuskan untuk melakukan hiatus tanpa batas setelah melakukan tur panjang.Ashba bersama vokalis Sixx: A.M. James Michael baru merilis proyek musik baru Pyromantic. Proyek ini mengusung perpaduan genre musik dansa, rock dan pop.Guns N' Roses akan menggelar konser di Indonesia dalam rangku tur "Not In This Lifetime". Konser akan dihelat di Gelora Bung Karno Jakarta pada 8 November 2018. Panggung konser ini sekaligus menjadi pembuka tur konser mereka di Asia.Personel yang dipastikan memeriahkan tur yaitu Axl Rose (vokal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (gitar utama), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (gitar ritme), Frank Ferrer (drum), dan Melissa Reese (keyboard).(DEV)