Barang dari Film-film Stanley Kubrick Dilelang

: Sejumlah memorabilia dari film-film garapan Stanley Kubrick, termasuk jaket burgundi dari film horor The Shining, ditawarkan dalam sebuah lelang di Italia. Barang-barang ini dimiliki oleh mantan asisten mendiang Kubrick, Emilio D'Alessandro.Menurut laporan Comicbook, barang-barang lain yang dilelang mencakup foto dan poster promosi, berbagai properti syuting seperti karpet dan gantungan kunci, clapper, serta potongan seluloid dari film The Shining dan Paths of Glory. Selain dua film tersebut, memorabilia berasal dari produksi film Eyes Wide Shut, Clockwork Orange, Full Metal Jacket, dan Barry Lyndon.Dalam katalog di situs rumah lelang astebolaffi.it, dua barang yang dibuka di harga termahal adalah jaket korduroi burgundi dari The Shining (1980) dan jaket militer hijau berlabel nama Kubrick dari produksi film Full Metal Jacket (1987). Keduanya dibuka di harga EUR10 ribu atau sekitar Rp168,6 juta.Jaket korduroi dipakai tokoh utama Jack Torrance (Jack Nicholson) dalam sebagian besar adegan. Jaket dipilih oleh perancang kostum Milena Canonero setelah Jack memaksa jaket ini harus dipakai oleh tokoh yang dia perankan. Beberapa jaket sama pun dibuat."Jakat ini salah satu pakaian panggung paling ikonik dari sinema Amerika dan dunia. Nicholson memakai jaket ini di sebagian besar adegan, seiring tokohnya masuk ke dalam kegilaan selama tinggal bersama keluarga di Hotel Overlook, hingga jaket ini tak dapat dilepaskan dari karakternya," tulis keterangan barang dalam katalog.Salah satu memorabilia istimewa adalah potongan seluloid cetak dari film The Shining. Potongan ini berisi gambar adegan yang tidak pernah muncul dalam berbagai versi film rilisan.Potongan seluloid dari proyek film The Shining (astebolaffi)"Potongan panjang film asli The Shining memiliki adegan di mana Wendy, diperankan Shelley Alexis Duvall, mengangkat Danny, diperankan Danny Lloyd kecil. Potongan ini, yang diberikan Kubrick kepada D'Alessandro, termasuk sangat langka karena sang sutradara dikenal suka membakar semua seluloud sisa setelah film selesai disunting," tulis pelelang dalam deskripsi katalog.Stanley Kubrick adalah sutradara, penulis naskah, dan produser film asal Amerika kelahiran 26 Juli 1928. Dia kerap disebut sebagai salah satu sineas paling berpengaruh dalam sejarah perfilman. Dia telah membuat belasan film panjang dan pendek, termasuk dokumenter, sejak usia 23. Dia meninggal dalam tidur karena serangan jantung pada 7 Maret 1999, enam hari setelah pemutaran versi akhir Eyes Wide Shut bagi keluarga dan para pemain.Emilio D'Alessandro menjadi asisten Kubrick selama 28 tahun hingga saat Kubrick meninggal. Mereka bertemu di Inggris pada 1971, saat Emilio menjadi sopir karena mengalami krisis keuangan.(DEV)