Tetap Kompak demi Anak, Anji Kunjungi Keluarga Sheila Marcia

Anji dan keluarga Sheila Marcia. Instagram @itssheilamj

Jakarta: Aktris Sheila Marcia memamerkan keluarga bagaimana kompaknya dia dengan musisi Anji dalam mengurus putri mereka, Leticia Charlotte Agraciana Joseph. Hal itu ditunjukkannya melalui media sosial Instagram Dalam sebuah postingan, terlihat Anji bertandang ke rumah keluarganya di Semarang, Jawa Tengah. Sheila Marcia berfoto bersama suaminya Dimas Akira, Anji, dan empat anaknya."Our awesome family, literally awesome (Keluarga kami yang luar biasa, benar-benar luar biasa)," tulis akun @itssheilamj dikutip Jumat, 26 November 2021."Setelah segala badai dan pencobaan, here we are standing stronger and closer next to each other (kini kita berdiri lebih kuat dan lebih dekat satu sama lain) #awesomefamily & #keluargakece" lanjut Sheila Marcia.Sheila Marcia menyayangkan tak ada istri Anji, Wina Natalia, serta dua anak dari pernikahan Anji dan Wina, yakni Saga Omar Nagata dan Sigra Umar Narada.Momen bahagia tersebut juga dibagikan Anji dalam akun Instagramnya."HAPPY FAMILY. (keluarga bahagia)" tulis akun @duniamanji.Baca: Cerita Sheila Marcia Lepas dari Jeratan Narkoba dan Free Sex Sheila Marcia melahirkan anak pertamanya pada 24 Februari 2010 di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta. Anak berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Leticia Charlotte Agraciana Joseph.Pada tanggal 9 April 2010, Sheila Marcia mengungkapkan ayah biologis Leticia Charlotte Agraciana Joseph, yakni Erdian Aji Prihartanto alias Anji.