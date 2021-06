Avril Lavigne Gandeng Tony Hawk di Video TikTok, Penampilannya Jadi Sorotan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penyanyi Avril Lavigne membuat kejutan dalam unggahan terbaru di akun media sosialnya. Ia mengumumkan telah memiliki akun TikTok. Sebagai penanda debut di TikTok, Avril menggandeng legenda skateboard dunia Tony Hawk dalam video perdananya.“Aku baru saja mem-posting (video) @tiktok_us pertamaku dengan @tonyhawk yang legendaris. Ayo lihat,” cuit Avril di akun Twitternya @AvrilLavigne yang dikutip Medcom.id, Rabu, 23 Juni 2021.Pada video tersebut Avril menyanyikan lagu “Sk8er Boi” dengan dandanan mirip video klip single pertamanya di album Let Go (2002). Avril mengenakan kaus beserta dasi dan celana pendek. Video Avril sukses pengguna TikTok bernostalgia ke 19 tahun silam.Kemudian, video berpindah ke Tony Hawk yang menunjukkan aksinya. Di usia kepala lima, Tony Hawk masih terlihat jago bermain papan seluncur.Video TikTok itu pun mendapat banyak sorotan dari netizen. Unggahan Avril tersebut sudah disukai 4 juta orang dan mendapatkan lebih dari 100 ribu komentar.Banyak netizen yang menyoroti penampilan Avril. Meski sudah berusia 36 perempuan kelahiran Kanada itu terlihat tidak menua sama sekali.“Kamu masih terlihat sama seperti Avril di masa kecilku,” tulis salah satu netizen.“Awet muda ya,” balas netizen lainnya.Unggahan Avril ini juga mendapatkan balasan dari Tony Hawk. Tony membalas dengan mengubah lirik “Sk8ter Boi” “I was a skater man, she said “see you later man”.Lirik tersebut sedianya berbunyi, "He was a skater boy, She said, 'See you later, boy'."(SUR)