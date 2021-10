Foto Prewedding dengan Vincent Verhaag, Jessica Iskandar: Aku Janji Ini yang Terakhir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jessica Iskandar bersama pasangannya Vincent Verhaag terlihat siap untuk menikah. Jessica membagikan momen bahagianya melalui akun Instagram @inijedar.Jessica Iskandar dilamar oleh kekasihnya Vincent Verhaag di Balquisse Heritage Hotel, Bali. Hal ini diketahui setelah Jedar mengunggah momen lamarannya pada 24 September 2021."I SAID YES! Terima kasih Tuhan sudah kirim seseorang seperti @v.andrianto ke dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan punya rencana indah untuk hidupku dan @alexanderbarackel bersamamu,” tulis Jedar dalam caption unggahannya tersebut.Tak hanya itu, Jedar juga membagikan foto prewedding melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, Jedar mengutarakan rasa syukurnya kepada Tuhan karena telah memberikan kebahagiaan ke dalam hidupnya."Diawali dari pertemanan, aku tidak pernah menyangka bisa bersamamu sampai di titik ini. Ketika aku menjalani rencana Tuhan dan bukan rencanaku, inilah yang terindah dan terjadi, karena Tuhan tau apa yang baik yang aku butuhkan bukan hanya yang aku inginkan. Terima kasih Tuhan dan @v.andrianto for the love, now and forever. Pria terbaik pilihan Tuhan. Amin” tulis Jessica.Selain rasa syukur yang Ia panjatkan, ibu satu anak itu pun memberikan janji kepada orang tuanya jika pernikahan ini adalah yang terakhir. Diketahui, Jedar pernah mengalami kegalalan rumah tangga bersama Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard, seorang Bangsawan Jerman yang merupakan ayah kandung dari El Barack."Mama papa aku janji ini yang terakhir, kali ini aku berjalan bersama Tuhan, aku percaya pada kuasa dan rencana-Nya dan dengan doa restu mama dan papa, kami akan selalu berupaya untuk bertumbuh bersama dalam kasih dan sayang. Amin," tulisnya.