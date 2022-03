Viral! Lisa Blackpink Nongkrong Bareng Austin Butler di Paris

Austin Butler and Lisa from BlackPink out and about. pic.twitter.com/sANy2fSzjI — Austin Butler News (@AButlerNews) March 25, 2022

Jakarta: Lisa Blackpink ramai dibicarakan di media sosial . Ia tertangkap kamera sedang nongkrong dengan aktor Amerika, Austin Butler.Tak hanya berdua, dalam foto-foto yang tersebar, terlihat juga petinggi brand CELINE, Peter Utz. Momen itu ramai dibicarakan di media sosial pada 25 Maret hingga membuat Lisa Blackpink dan Austin Butler trending topic di Twitter.Lisa Blackpink mengenakan kemeja oversized dan celana jeans. Ketiga terlihat santai sambil makan sandwich.Lisa Blackpink berada di Paris dalam rangka menghadiri Paris Fashion Week 2022. Sementara, Austin Butler adalah model dari brand CELINE.Netizen tak menyangka ketiganya cukup akrab hingga nongkrong bareng."Lisa Blackpink dan Austin Butler menikmati Paris," ciut @tizianor***.Baca: Jeon Somi Diduga Bocorkan Lagu Baru Blackpink, Agensi Segera Bertindak "Lisa Blackpink nongkrong dengan Austin Butler adalah hal paling aneh yang pernah saya lihat," ucap @LisaNi***.Austin Robert Butler adalah aktor Amerika kelahiran 1991. Ia dikenal karena perannya sebagai James "Wilke" Wilkerson dalam serial televisi Switched at Birth, Jordan Gallagher di Ruby & the Rockits, dan Wil Ohmsford di The Shannara Chronicles.