Betah! YoonA SNSD Kembali Perpanjang Kontrak dengan SM Entertainment

(SUR)

Jakarta: YoonA Girls’ Generation (SNSD) akan melanjutkan perjalanan kariernya bersama SM Entertainment. Idol K-pop sekaligus aktris itu kembali memperpanjang kontrak dengan agensi tersebut.Kabar ini disampaikan secara resmi oleh SM Entertainment . Pihaknya menyebut, YoonA kembali menandatangani kontrak kerja sama dengan SM Entertainment untuk yang ketiga kalinya.“Kami memperbarui kontrak kami berdasarkan kepercayaan mendalam dengan Lim YoonA (nama asli YoonA), yang secara konsisten mempertahankan posisinya di puncak sejak debut dam telah menerima banyak cinta,” ujar SM Entertainment, dikutip dari Soompi, Kamis, 4 Januari 2024.SM Entertainment meminta penggemar untuk terus menantikan proyek-proyek baru YoonA. Agensi itu juga akan terus mendukungnya dalam meraih kesuksesan di dunia hiburan.“Kami berencana untuk memberikan dukungan penuh kepada Lim YoonA, yang aktif berkarya di berbagai bidang baik di layar lebar, layar kaca, maupun di atas panggung, agar ia dapat semakin bersinar dan terus menjadi artis yang memberikan pengaruh global,” tutupnya.YoonA telah bekerja sama dengan SM Entertainment sejak awal debut, yakni pada tahun 2007 lalu. Ia debut dalam grup legendaris Girls’ Generation dengan lagu hits ‘Into the New World.”Pelantun ‘Forever 1’ ini sudah berhasil menarik perhatian penggemar karena parasnya yang cantik dan pesonanya. YoonA juga merupakan artis yang berbakat bukan hanya di dunia tarik suara, melainkan juga dunia akting.Di tahun debutnya sebagai idol K-pop, YoonA pun terjun ke dunia akting dan bermain di serial drama ‘9 Ends, 2 Out’. Ia kemudian terlibat dalam proyek drama ‘You Are My Destiny’ (2009) dan berhasil memenangkan penghargaan Best New Actress di Baeksang Art Awards ke-45.Dramanya yang baru-baru ini tayang adalah ‘King the Land’. Ia menjadi pemeran utama dan sukses membangun chemistry yang kuat dengan partnernya, Lee Jun Ho. Keduanya bahkan sempat dikabarkan berpacaran, namun rumor itu dibantah agensi masing-masing.