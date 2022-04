Rayakan Record Store Day, Taylor Swift Rilis Vinyl Edisi Terbatas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Taylor Swift didapuk sebagai duta global untuk Record Store Day tahun 2022 dan ia menandai kesempatan itu dengan meluncurkan vinyl khusus edisi terbatas.Record Store Day mendorong penggemar musik untuk mendukung toko kaset independen. Tradisi ini dimulai sejak 2008 oleh pemilik dan karyawan toko kaset independen untuk menghormati "budaya unik" mereka dan itu dirayakan di seluruh duniaPada Sabtu, 23 April 2022 melalui akun Instagramnya, Swift mengatakan dia merasa terhormat menjadi Duta Besar Global tahun ini dan senang bisa merayakan tempat-tempat suci dan penting ini sekarang lebih dari sebelumnya, dikutip dari CNN.Pelantun "All Too Well" itu merilis piringan hitam bening berukuran 7 inci dua sisi yang berisi dua versi lagunya "The Lakes" dari album tahun 2020 "Folklore." Karena edisi batas, vinyl tersebut hanya tersedia 10.000 salinan.Seperti diketahui, artis lain yang merilis rekaman vinyl edisi khusus untuk menandai acara tersebut termasuk Madonna, Blondie, Mariah Carey, Childish Gambino, Foo Fighters, dan Kacey Musgraves.Beberapa dicetak pada vinyl berwarna, termasuk perilisan ulang tahun ke-50 "More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies)" oleh Rolling Stones pada vinyl glow-in-the-dark, dan "Beam Me Up Scotty" milik Nicki Minaj yang diterbitkan dengan vinyl marmer fuchsia.Peluncuran vinyl edisi terbatas pun hanya tersedia di toko rekaman yang berpartisipasi dan terdaftar di situs web Record Store Day.Tahun lalu, Record Store Day menjadi harapan penting bagi usaha kecil yang terpukul keras oleh pandemi covid-19. Jika dalam beberapa tahun terakhir banyak toko kaset mengadakan pertunjukan langsung dan acara untuk merayakan Hari Toko Rekaman, sejak tahun 2020 banyak toko yang harus mengurangi perayaan mereka atau beralih ke acara online."Kami sangat senang bisa kembali ke toko kaset hari ini! Terima kasih telah merayakan budaya toko kaset indie," tulis Record Store Day di Twitter.