Pakai Perhiasan Desainer Palsu, Adegan Song Ji A Dihapus dari The Manager

YouTuber sekaligus influencer Song Ji A terkena kontroversi mengenakan perhiasan dan pakaian desainer palsu dalam Single's Inferno. Akibatnya, pihak The Manager memutuskan tidak menampilkan adegan Song Ji A.Dilansir dari Soompi, pada episode sebelumnya, program Ask Us Anything di JTBC dan The Manager di MBC masih menyiarkan cuplikan Song Ji A. Namun, per hari ini, perwakilan dari The Manager mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menayangkan rekaman Song Ji A.Rekaman itu memperlihatkan adegan Song Ji A yang difilmkan dengan aktris Kang Ye Won. Berdasarkan jadwal, rekaman itu akan tayang pada 29 Januari 2022."Setelah berdiskusi bersama dengan tamu tersebut, kami telah memutuskan untuk tidak menayangkan cuplikan Song Ji A. Siaran 29 Januari akan berjalan normal dengan anggota pemeran lainnya," ujar perwakilan tim produksi The Manager."Kami akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sisi yang lebih baik dari The Manager kepada pemirsa yang mendukung dan menyukai program ini," tambahnya.Di sisi lain, Song Ji A sempat menanggapi kontroversi yang menyeret namanya. Dia pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan catatan tulisan tangan."Saat ini, ada kontroversi mengenai sebagian dari pakaian yang saya kenakan di akun media sosial dan Single's Inferno," tulis Song Ji A di Instagram miliknya.Dia mengungkapkan bahwa sebagian dari kontroversi itu adalah fakta. Song Ji A pun mengakui kesalahannya."Saya benar-benar minta maaf. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala hal yang telah terjadi karena ketidaktahuan saya atas pelanggaran karya cipta dan hak produksi," tuturnya.Song Ji A juga berjanji untuk selanjutnya akan menghindari bersikap seperti saat ini. Juga bakal menghapus semua konten yang mengekspos item desainer palsu itu di akun media sosialnya.