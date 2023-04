The Where Next Club Episode Terakhir Hadirkan Kisah Inspiratif David Soong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah menghadirkan cerita perjalanan karier model Ayu Gani, episode terakhir The Where Next Club menampilkan kisah inspiratif lain. Di episode ketiga, The Where Next Club menyajikan kisah pengusaha David Soong.Episode pertama The Where Next Club sebelumnya mengupas kisah Ayu Gani yang merupakan seorang model profesional dan pemenang Asia's Next Top Model. Pada episode kedua, pembawa acara Rory Asyari berbincang dengan pebisnis mobil ternama, William Tjandra.Rory membahas kisah menarik dari David Song. 20 tahun yang lalu, David Soong mendirikan Axioo, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa fotografi dan videografi dengan fokus pada pernikahan dan potret keluarga."Ketika saya pertama kali memulai bisnis ini, fotografi pernikahan biasanya ditangani oleh para profesional. Tentunya, banyak senior berpengalaman yang telah lama bekerja di bidang ini," kata David Soong dalam keterangan tertulisnya.Perlahan tapi pasti, bisnis fotografi yang digeluti David mulai menanjak. Inovasi dan kreatif menjadi kunci David membangun reputasinya di dunia fotografi."Saya hanya ingin mendokumentasikan setiap detik momen itu sepanjang hari, bukan hanya pengantin serta kisah mereka, tapi juga saat neneknya menangis dan anak kecil berlarian. Bagi saya, pernikahan lebih dari sekadar pasangan bahagia, melainkan tentang perayaan bersama semua orang. Ternyata, strategi ini adalah inovasi yang meningkatkan reputasi Axioo," jelasnya.David kemudian melebarkan sayap bisnisnya ke sejumlah bidang. Sebut saja seperti Boga Group, perusahaan yang membawahi jaringan restoran terkenal. Ada juga Sweet Escape dengan ide membantu orang merayakan kegembiraan. Jaringan bisnis ini menghubungkan klien dengan lebih dari 8.000 fotografer di 100 kota di seluruh dunia."Inspirasi saya selaras dengan sejarah Glenfiddich. Glenfiddich merayakan pencapaian atau keberhasilan dan itu sangat sesuai dengan bisnis kami. Saat kami berkembang, kami memastikan kualitas layanan kami dan merayakan kebahagiaan mereka," tutupnya.