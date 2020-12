Belum Sembuh, Boy William Jalani Malam Tahun Baru di Rumah Sakit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boy William terpaksa harus menjalani malam penggantian dengan cara berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi Boy yang masih sakit membuatnya merayakan tahun baru di rumah sakit. Kabar itu diketahui dari unggahan Boy di Instagram."LAST DAY OF 2020. this is my nightclub for tonight. I've been sick for awhile now but i'm okay! I can't wait to get back to work man!" tulis Boy William, Kamis (31/12/2020).Meski tahun 2020 terasa begitu berat bagi banyak orang karena ada pandemi korona, Boy tetap menyukurinya. Dia berdoa agar tahun 2021 keadaan membaik dan semua orang bisa bangkit dari keterpurukan."2021 semoga akan menjadi tahun yang berkah buat kita semua ya, rejeki lancar, bahagia selalu, bisa jalan-jalan lagi, semua investasi kalian naik dan paling penting, sehat. This year, i'm grateful for everything. Apapun halangannya, lawan saja guys! Happy New Year everybody!" ucap Boy.Kabar sakitnya Boy William terungkap ketika dia absen menjadi pembawa acara Indonesian Idol. Daniel Mananta yang tadinya sudah pensiun jadi host Indonesian Idol dipilih mengisi posisi yang ditinggalkan Boy.(ELG)