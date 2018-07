Justin Bieber dan Hailey Baldwin Resmi Bertunangan

Justin Bieber membenarkan kabar pertunangannya dengan Hailey Baldwin. Kabar ini sekaligus mematahkan asumsi banyak pihak bahwa Justin dan Hailey hanya menyulut sensasi.Melalui akun Instagram, putra sulung keluarga Bieber itu menuliskan keterangan panjang sebagai pernyataan dirinya dan Baldwin siap melangkah ke jenjang yang lebih serius."Aku berjanji untuk memimpin keluarga kita dengan penuh hormat dan integritas, melibatkan Yesus melalui Roh Kudus menuntun kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan setiap keputusan yang kita ambil," tulis Justin."Hatiku terasa lengkap dan seutuhnya milikmu dan aku akan selalu memprioritaskanmu. Kamu adalah cinta dalam hidupku Hailey Baldwin dan aku tidak akan menghabiskan rasa cinta ini dengan yang lain."Pelantun Love Yourself itu juga mengungkapkan keluarganya tidak sabar menantikan hari pernikahan. Dia juga mengungkapkan angka pertunangannya yang jatuh pada 7 Juli sebagai pertanda keberuntungan di masa depan."Hal yang paling membuatku bahagia ketika adik-adikku akan melihat sebuah pernikahan yang baik. Waktu Tuhan memang sangat tepat, kita bertunangan pada hari ketujuh di bulan ketujuh. Tujuh adalah angka kerohanian yang sangat sempurna," tulis Bieber.Angka tujuh ternyata tidak direncanakan oleh Justin sebelumnya. "Aku tidak merencanakannya," tulis Bieber.Justin Bieber melamar Hailey pada Sabtu, 7 Juli 2018 ketika mereka sedang berlibur di Bahamas.Justin dan Hailey pertama kali bertemu pada 2009. Ayah Baldwin, Stephen memperkenalkan putrinya dengan Justin. Dua tahun berselang tepatnya Februari 2011, Hailey menghadiri premier film Justin Bieber Never Say Never di Regal E-Walk 13, Times Square, New York. Pada bulan yang sama Justin mengonfirmasi hubungannya dengan Selena Gomez saat menghadiri Vanity Fair Oscar Party.Hubungan Justin dan Hailey mulai tercium pada November 2014. Mereka pergi ke Gereja Hillsong di New York bersama dengan Kendall Jenner. Namun, keduanya menampik tengah menjalin hubungan khusus. Sementara sepanjang 2015, Justin banyak menghabiskan waktu bersama Hailey bahkan merayakan momen tahun baru bersama.Sejak 2016 hingga awal 2018, tidak ada kabar terbaru terkait hubungan Justin dan Hailey. Pada rentan waktu tersebut, Justin banyak dirumorkan kembali menjalin hubungan dengan Selena Gomez. Mereka bersama menghadiri pernikahan sang ayah, Jeremy Bieber yang dihelat di Jamaika, Senin 19 Februari 2018.Belum ada reaksi dari Selena Gomez setelah kabar pertunangan Justin Bieber dan Hailey Baldwin.(ASA)