Kecelakaan, Kondisi Bintang Marvel Pemeran Hawkeye Kritis

Jeremy Renner telah dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu."Kami dapat mengkonfirmasi Jeremy dalam kondisi kritis tetapi stabil dengan cedera yang dideritanya setelah mengalami kecelakaan yang terjadi di saat cuaca bersalju sebelumnya, hari ini," kata perwakilan bintang Hawkeye itu kepada The Hollywood Reporter. "Keluarganya bersamanya, dan dia menerima perawatan yang sangat baik."Pada Minggu pagi, Kantor Sheriff Washoe County dekat Reno, Nevada, dipanggil ke kediaman Renner di daerah Mt Rose Highway, kata petugas informasi publik Kristin Vietti kepada THR."Setibanya di sana, deputi berkoordinasi dengan Distrik Perlindungan Kebakaran Truckee Meadows dan REMSA Health untuk mengatur transportasi medis Tuan Jeremy Renner melalui penerbangan perawatan ke rumah sakit daerah setempat," lanjutnya. "Tn. Renner adalah satu-satunya pihak yang terlibat." Tim investigasi kecelakaan besar di kantor sheriff saat ini sedang menyelidiki keadaan insiden tersebut.Renner, yang berperan sebagai Clint Barton/Hawkeye dalam beberapa film Marvel serta serial Disney+, saat ini berperan sebagai Mike McLusky dalam Mayor of Kingstown dari Paramount+.Sejak mendapatkan nominasi Oscar untuk film The Hurt Locker karya Kathryn Bigelow pada tahun 2010, Renner telah menjadi salah satu aktor yang paling diminati di Hollywood. Setelah Hurt Locker, dia ikut membintangi drama kriminal arahan Ben Affleck tahun 2010, The Town, sebuah film yang membuatnya mendapatkan nominasi Oscar kedua berturut-turut. Setahun kemudian, ia memulai debutnya sebagai Hawkeye dalam peran cameo di Thor 2011, dan mengikutinya dengan beberapa film Avengers, termasuk Avengers: Endgame (2019), film terlaris No. 2 sepanjang masa. Dia terus melanjutkan dengan Marvel, dengan Hawkeye yang memulai debutnya tahun lalu.Di sela-sela pekerjaannya di jagat Marvel, ia juga berkecimpung di waralaba lain, muncul bersama Tom Cruise di Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011) dan sekuelnya pada 2015, Rogue Nation, dan menjadi bintang utama The Bourne Legacy (2012), yang menobatkannya sebagai calon penerus Matt Damon, yang telah memerankan karakter mata-mata Jason Bourne dalam tiga fitur sebelumnya.