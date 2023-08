Siap-Siap Ditinggal! Lee Do Hyun Akan Mulai Wamil 14 Agustus

(SUR)

Jakarta: Pecinta Drama Korea ( drakor ) bersiap patah hati. Pasalnya aktor Lee Do Hyun dipastikan akan mulai menjalani wajib militer (wamil) pada pertengahan bulan Agustus tahun ini.Yuehua Entertainment selaku agensi Lee Do Hyun mengonfirmasi kabar tersebut. Pihaknya mengumumkan bahwa salah satu pemain di Drakor hits ‘The Glory’ itu akan memulai pelatihan wamil pada 14 Agustus.Dalam pernyataan resmi tersebut juga dikabarkan Lee Do Hyun akan bergabung dalam band militer Angkatan Udara Republik Korea usai menjalani latihan dasar militer selama lima pekan.“Setelah menerima pelatihan militer dasar di pusat pelatihan pada 14 Agustus, Lee Do Hyin akan memenuhi tugas militernya melalui band militer ROKAF (Angkatan Udara Republik Korea),” tulis Yuehua Entertainment, dikutip Soompi, Kamis, 3 Agustus 2023.Pihak agensi menyebutkan tidak ada acara khusus untuk melepas Lee Do Hyun menjalani kewajibannya. Para penggemar pun diminta tidak mengunjungi pusat pelatihan dan menghormati acara yang hanya akan dihadiri oleh kerabat dekat serta anggota keluarga.“Tolong kirimkan dukungan hangat dan semangat kalian kepada Lee Do Hyun yang akan kembali dengan kesehatan yang baik setelah menjalankan tugas militernya dengan patuh. Terima kasih,” tutupnya.Lee Do Hyun akan mengikuti wajib militer selama 18-21 bulan sesuai dengan peraturan wajib militer yang berlaku di Korea Selatan. Bintang ‘The Glory’ itu diperkirakan akan menyelesaikan tugasnya dan kembali menyapa penggemar pada tahun 2025.Seperti yang diketahui, Lee Do Hyun merupakan aktor kelahiran 1995 yang debut melalui Drakor ‘Prison Playbook’ pada 2017. Namanya kemudian terus naik daun lantaran selalu membintangi serial drama populer.Beberapa serial drama yang diperankannya antara lain ‘Still 17’ (2018), ‘Hotel del Luna’ (2018), ‘18 Again’ (2020), ‘Youth of May’ (2021), ‘Sweet Home’ (2020), ‘The Glory’ (2023), dan ‘The Good Bad Mother’ (2023).