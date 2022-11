Penampilan saat di Bandara Disebut Norak, Dita Karang Beri Jawaban Menohok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Idol K-Pop asal Indonesia, Dita Karang baru saja mendapatkan komentar miring soal cara berpakaiannya.Seorang warganet menyoroti outfit dan aksesoris Dita Karang di bandara belum lama ini, dan menyebut penampilan personel Secret Number itu berlebihan dan norak.Bahkan, warganet membandingkan penampilan Dita dengan anggota personel Secret Number lainnya yang menurutnya lebih sederhana dan santai."Dita, lain kali fashion airport untuk sepatu jangan kaya waktu kemaren nya dari kor-indo maupun pas pulangnya indo-kor, asli norak bgt. keliatan bgt mau tampil di kamera, apalagi pas pulang ke kor sepatu dan anting gak bgt, klo outfitnya gak masalah bagus kok, jujur kemaren agak jomplang," tulis seorang warganet di Weverse."Member lain outfitnya biasa aja kalu yg kek mau tampil klo aku liat.. mana masih pagi2 bgt lagi, idol lain juga ga ada yang kek kamu gitu kalo abis ada kegiatan. plis jangan makin jauh dari dita yang dulu. jangan menolak masukan fans ya dit, ini buat kebaikan kamu kedepannya maaf kalo ada kata saya yang menyinggung," sambungnya.Melihat komentar tersebut, Dita Karang langsung memberi tanggapan. Ia membalas komentar tersebut dengan jawaban menohok bahwa ia berpakaian bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri."Hehehehe blm tau aku ya mungkin, lg jalan sendiri juga kadang suka kok dress up!!! and i am doing itu for myself!," tulis Dita Karang.Sementara itu, wanita yang memiliki nama asli Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang debut di industri K-pop bersama grup Secret Number pada 19 Mei 2020 di bawah agensi Vine Entertainment.