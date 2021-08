Ketulusan Agatha Suci Rawat Dua Anak Berkebutuhan Khusus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Agatha Suci memiliki dua anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kondisi itu justru semakin membuat jebolan Indonesian Idol pada 2004 itu dewasa mengartikan rasa sayang dan cinta.Dua buah hati Agatha yakni, Kahlia Adinda Thung dan Arsa Nuraga Thung memerlukan perhatian khusus dan lebih dari sang ibunda. Bagi Agatha, kehadiran dua anak yang istimewa dalam hidupnya tetap menyempurnakan hidupnya.Penyanyi 36 tahun ini ingin menjadi inspirasi bagi ibu yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Bagi pelantun "Cintaiku Aku Lagi" ini kondisi yang menerpa tidak bisa dijadikan alasan untuk terpuruk."Teruntuk semua ibu, baik yang melahirkan maupun tidak. Baik yang bekerja maupun ibu rumah tangga. Baik yang berjuang sendiri atau tidak. Jangan pernah merasa kalian kurang. Kalian semua luar biasa. Teruslah tebarkan cinta untuk semua makhluk yang ada di dunia ini," kata Agatha Suci dalam keterangan tertulisnya.Pendewasaan Agatha juga tercermin di setiap lagu-lagunya. Setelah merilis lagu "Selamanya" dua tahun lalu, Agatha kini memiliki enam single dalam kariernya. Cinta pada dunia tarik suara menjadi kunci Agatha masih terus bertahan."Aku rasa ini sebenarnya bukan karier yang ada di kepalaku. Basicly I am the one who always yang enggak pernah merencanakan sesuatu. I always go with the flow dan perjalanan 17 tahun ini enggak terus-terusan juga sih, karena aku juga sempat break, lalu nikah dan punya anak. Kemudian memutuskan untuk melakukan kesibukan lagi dan ternyata yang aku bisa lakukan dan aku cintai adalah bernyanyi. Performing and entertaining people. Karena melakukannya dengan cinta jadi kita enggak merasa kerja," jelas Agatha Suci.(ELG)