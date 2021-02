Dituduh Melakukan Kekerasan, Agensi Kim So Hye Ambil Langkah Hukum

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Kim So Hye menerima tuduhan terkait kekerasan di sekolah. Agensinya pun memberikan tanggapan, bahkan mengambil langkah hukum dengan meminta investigasi polisi.Dilansir dari Soompi, beredar sebuah postingan di komunitas online, berjudul postingan tentang kekerasan di sekolah oleh Kim So Hye. Penulis yang tidak mencantumkan namanya alias anonim itu mengklaim bahwa mereka lulus dari sekolah menengah yang sama dengan Kim So Hye."Saya tidak dipukul secara pribadi, dan saya belum menulis tentang ini sampai sekarang karena saya pikir korban tidak ingin kejadian ini terungkap. Saya menulis ini karena saya ingin ini diketahui setidaknya sedikit orang, karena para penggemar pasti bertindak," tulis mereka.Kemudian, mereka menyatakan bahwa salah satu insiden yang terjadi ialah ketika Kim So Hye tengah berdiri dan korban duduk di bangku. Namun, saat Kim So Hye sedang berbicara, korban tidak peduli bahkan melihat telepon mereka. Aktris itu pun marah."Dia menjadi marah dan menjambak rambut korban, membuat mereka berlutut, lalu memukul mereka," aku mereka.Agensi Kim So Hye, S&P Entertainment, menanggapi kabar tersebut dengan tegas. Mereka membantah insiden yang dipaparkan di komunitas online itu. Lantaran tak mau insiden itu semakin merusak nama selebritasnya, S&P mengambil langkah hukum."Kami saat ini telah meminta penyelidikan dengan polisi setelah menemukan informasi yang dipermasalahkan," tutur pihak agensi.Agensi Kim So Hye menyatakan bahwa nama artis mereka sempat terseret isu kekerasan di sekolah pada tahun 2017. Isu itu menyebar luas secara online. Usai dilakukan penyelidikan, ditemukan 10 pelaku."Namun, kami mengambil tindakan ringan sesuai dengan keinginan Kim So Hye, karena dia tidak ingin menuntut siapa pun. Tetapi sayang sekali kini situasi serupa terulang kembali," papar agensi itu"Ketika hasil penyelidikan polisi terungkap, kami akan mengambil tindakan tegas tanpa keringanan hukuman atau penyelesaian," tambah mereka.Kim So Hye sendiri memulai debutnya sebagai anggota I.O.I setelah membintangi reality show di Mnet yang berjudul Produce 101. Setelah itu, dia tampil di sejumlah Drama Korea, termasuk Best Chicken, Moonlit Winter, dan How to Buy a Friend.(ELG)