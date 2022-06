Viral, Deddy Corbuzier Stop Semua Aktivitas Media Sosial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kabar viral datang dari Deddy Corbuzier . Deddy mengumumkan stop semua aktivitas di media sosial.Kabar vakumnya Deddy Corbuzier dari seluruh media sosialnya diumumkan di Instagram, Rabu 1 Juni 2022.Pria yang awalnya tenar sebagai pesulap itu mengumumkan stop dari semua aktivitas media sosial seperti Instagram dan YouTube "I WILL BE OFF ALL SOCIAL MEDIA FOR A MOMENT (Saya akan berhenti dari semua media sosial untuk sementara waktu)," tulisnya di Instagram Deddy juga menuliskan kalimat perpisahan di kolom komentar unggahannya yang sudah banjir tanggapan netizen."See u when I see you. Love you all. (Sampai jumpa sampai bertemu lagi)," tulisnya di kolom komentar.Belum diketahui pasti apa penyebab Deddy Corbuzier menghentikan seluruh aktivitas di media sosial.Namun banyak netizen menduga jika hal itu terkait dengan acara podcast Somasi di Youtube-nya.Belakangan, pengisi acara terakhir yakni komika Bintang Emon membawakan materi yang dinilai sensitif tentang kebijakan pemerintah.