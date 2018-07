Enam Pasangan Hollywood yang Menikah pada 4 Juli

Amerika Serikat merayakan hari ulang tahun kemerdekannya yang ke-242 pada 4 Juli tahun ini. Berbagai cara dilakukan masyarakat Paman Sam merayakan hari jadi negaranya. Tidak terkecuali para selebriti.Medcom.id merangkum setidaknya ada enam pasangan selebriti Hollywood yang ikut memeriahkan perayaan 4 Juli dengan momen pernikahan.(Foto: Jesse Grant/Getty Images)Ashton Kutcher dan Mila Kunis meresmikan hubungan mereka pada 4 Juli 2015 di Oak Glen, California. Mila mengenakan gaun bewarna putih sementara Ashton mengenakan setelan kemeja putih dan jas hitam.Kabarnya, pernikahan mereka digelar tertutup. Bahkan Ashton berbohong kepada paparazzi terkadi lokasi pernikahan mereka di media sosial.(Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic)Pentolan The black Sabbath Ozzy Osbourne menikahi Sharon pada 4 Juli 1982. Sharon merupakan adik dari manajer Black Sabbath.Tanggal 4 Juli dipilih agar dia tidak lupa dengan tanggal pernikahannya.(Foto: David M Benett/Getty Images)Kedua aktor asal Inggris Tom Hardy dan Charlotte Riley bertemu ketika terlibat dalam proses syuting film adaptasi Wuthering Heights.Tom dan Charlotte meresmikan hubungan mereka di sebuah istana pada 4 Juli 2014 di Prancis Selatan.David dan Victoria menikah di Istana Luttrellstown, Dublin Irlandia pada 4 Juli 1999. Pesta pernikahan mereka dibalut dengan kemewahan.Pasangan pesepakbola dan mantan personel Spice ini terbilang paling awet dan jarang diterpa kabar miring. Mereka kerap menunjukkan keharmonisan rumah tangga mereka melalui media sosial. Tahun ini mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-19.(Foto: CloserWeekly/Getty Images)Bintang film Pretty Woman itu dipersunting seorang kameramen di Taos, New Mexico pada 4 Juli 2002. Julia Roberts mengenakan gaun berwarna merah muda sementara pengantin pria, Danny Moder mengenakan kemeja berwarna merah.(Foto: NYDailyNews)Pada 4 Juli 2015, pelantun lagu Uptown Girl Billy Joel menikahi istri keempatnya, seorang ahli penunggan kuda Alexis Roderick. Mereka menikah di tempat tinggal Joel di Long Island. Perayaan pernikahan mereka didukung oleh Gubernur New York, Andrew Cuomo.Bulan depan, mereka menyambut kelahiran anak pertama mereka.(ASA)