Bikin Heboh! Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Bawa Penyanyi Kpop Lagi Ke Andara

(SUR)

Jakarta: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali membuat penggemar K-pop atau Kpopers Tanah Air iri. Pasalnya, kini giliran Eric Nam yang diboyong oleh pasangan selebriti ini ke rumahnya di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat.Orang tua dari Rafathar dan Rayyanza itu membagikan sebuah video lewat Instagram mereka. Dalam video tersebut Raffi dan Nagita tampak berbincang dengan Eric Nam di kediamannya yang bernuansa putih.“Selamat datang di Andara @ericnam. All the best for you bro. TOP MANTAP IS THE BEST,” tulis Instagram @raffinagita1717, Jumat, 28 Juli 2023.Raffi sempat bertanya soal lagu ‘House on Hill’ yang baru saja dirilis oleh Eric Nam. Tidak disangka-sangka, artis multitalenta itu malah memberikan album baru yang sudah ditandatangani olehnya kepada Raffi dan NagitaEric juga menuliskan pesan dalam album sebagai ucapan terima kasih atas undangannya ke Andara.“Senang bertemu kalian lagi dan terima kasih sudah menyambutku di rumah kalian. Nikmati lagu ini dan saya berharap dapat bertemu kalian lagi secepatnya. Bahagia dan sehat selalu,” tulis Eric Nam dalam bahasa Inggris.Raffi dan Nagita memang sering membawa artis K-pop ke rumahnya. Belum lama ini, sejumlah anggota boy group NCT 127, yakni Taeyong, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo, juga berkesempatan mengunjungi Andara. Bahkan, Taeyong sempat bermain tenis dengan Nagita Slavina.Warganet lantas berharap Raffi Ahmad akan mengundang idola K-pop lainnya yang berencana datang ke Indonesia dalam waktu dekat, seperti EXO maupun artis besutan SM Entertainment lain yang akan menggelar konser SMTOWN Live 2023 di Jakarta pada September mendatang.“Semoga Nanti EXO pas ke Indo bisa mampir ke Andara,” tulis @putrihikari.“Ditunggu smtown masuk rans nih yakinlah,” tulis @diaaaaaann94.“Papa raffi, mother gigi, nanti kan ada konser smtown yah, boleh dong diundang ke sana seru kayaknya. Gakpapa gak usah semua grup, salah satu aja udah bahagia kok aku. Lebih bahagia lagi kalau akunya juga diundang,” ujar @lalalaate.