Eva Celia Dilamar Pacar, Sophia Latjuba: Bahagia Luar Biasa

Eva Celia baru berulang tahun ke-29. Instagram @sophia_latjuba88

(MBM)

Jakarta: Aktris Sophia Latjuba bahagia melihat putrinya, Eva Celia , dilamar oleh kekasihnya, Demas Narawangsa. Ia langsung memposting momen bahagia itu di media sosial Instagram "Mata-mata sembab karena bahagia luar biasa," ucap Sophia Latujuba dalam akun @sophia_latjuba88, Rabu, 22 September 2021."I love you both so much, and I couldn’t be happier that Demas will officially become a part of our family. (Saya sangat cinta kalian berdua, dan tak bisa lebih bahagia karena Demas akan resmi menjadi bagian dari keluarga kami)" lanjut dia.Baca: Eva Celia Dilamar Demas Narawangsa "Thank you for making my baby the happiest girl on earth #engagementday???? (Terima kasih telah menjadikan sayangku gadis paling bahagia di dunia)" tutup Sophia Latjuba.Pada postingan sebelumnya, Sophia mengunggah momen Eva dilamar oleh Demas. Tampak Eva tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Sembari menangis haru, Eva mengatakan "ya", menerima pinangan Demas."She said YES!!!!" tulis Sophia dalam keterangan video, yang berarti bahwa Eva Celia menerima pinangan itu.Adapun Demas melamar Eva tepat pada hari ulang tahun Eva yang ke-29. Eva Celia merupakan anak dari Sophia Latjuba dengan Indra Lesmana. Pasangan ini menikah pada Mei 1992 dan bercerai pada 1993.Eva Celia saat ini telah memiliki satu album penuh bertajuk And So It Begins (2016) dan album mini Lifeline: Introduction (2019).