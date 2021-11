Paris Hilton Menikah dengan Carter Reum Setelah 2 Tahun Pacaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Paris Hilton dan Carter Reum menikah. Chelsea Lauren/Shutterstock

Paris Hilton dan Carter Reum sudah saling kenal 15 tahun

(SYN)

Jakarta: Paris Hilton menikah dengan pemodal ventura Carter Reum pada Kamis, 11 November 2021. Keduanya sudah dua tahun berpacaran."Ada banyak cinta dan dukungan di sekitar Carter dan Paris," ucap seorang sumber dilansir dari E! Online, Sabtu, 13 November 2021.Dalam episode podcast This is Paris pada 11 November 2021, Carter Reum mengungkapkan momen itu akan menjadi pernikahan dongeng impian Paris Hilton."Ciuman pertama dan pelukan pertama itu dan seperti yang selalu kami katakan, getaran di antara kita, aku akan memikirkan semua kenangan itu," ucap Carter Reum.Paris Hilton mengungkapkan dia sangat gugup saat acara dansa pertama. "Saya melakukan pelajaran menari dua kali, itu sulit," kenang dia.Paris Hilton sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa pernikahan pasangan itu akan menjadi acara yang tak terlupakan saat diwawancara di The Tonight Show pada Agustus lalu. Ia menggambarkan acaranya seperti resepsi tiga hari."Kami memiliki banyak hal... Banyak gaun, mungkin 10. Saya suka perubahan pakaian," katanya kepada pembawa acara Jimmy Fallon saat itu.Baca: Trauma Mengerikan Paris Hilton Akibat Sering Jadi Korban Pelecehan Pernikahan itu terjadi hampir sembilan bulan setelah Carter Reum melamar Paris Hilton. Carter Reum melamar Paris Hilton dengan cincin berlian khusus Jean Dousset pada Februari 2021 dalam sebuah liburan di pulau pribadi."Ketika kamu menemukan belahan jiwamu, kamu tidak hanya mengetahuinya. Kamu merasakannya," tulis Paris Hilton di Instagramnya.Dalam sebuah episode di The Trend Report With Mara Schiavocampo, Paris Hilton mengungkapkan bahwa dia dan Carter Reum sudah saling kenal selama 15 tahun. Pertemanan berubah menjadi romantis saat mereka merayakan Thanksgiving bersama pada tahun 2019."Kami baru saja mulai mengobrol, dia mendapatkan nomor telepon saya dan kami bermesraan hari itu," kenang alumnus The Simple Life itu."Kami kembali untuk makan malam malam itu. Saya baru saja melihat betapa manisnya dia dengan ibunya, kami berbicara lebih banyak dan saya hanya merasa, seperti, hubungan yang sangat luar biasa ini," lanjut Paris Hilton.Mereka pun kencan pertama tak lama setelah momen itu. "Kemudian dan kemudian kami benar-benar tidak terpisahkan sejak saat itu," tutur Paris Hilton.