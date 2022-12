Erina Gudono Tunda S2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Erina Gudono mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 ke luar negeri. Namun, itu menjadi pertanyaan apakah setelah menikah tetap melanjutkan pendidikannya di luar negeri dan meninggalkan Kaesang atau tidak?Finalis Puteri Indonesia 2022 menjawab pertanyaan tersebut dalam sesi tanya jawab di Instagram. Salah satu netizen menanyakan bagaimana Erina Gudono meminta izin kepada Kaesang Pangarep untuk melanjutkan S2."Mbak Erina dan Mas Kaesang ada perjanjian gitu nggak? Khususnya terkait karier dan kuliah S2 nanti?" tanya netizen itu yang diunggah Erina ke Instagram Story miliknya.Erina mengatakan semua itu bisa dilakukan dengan diskusi di awal dengan suami, Kaesang Pangarep."Nggak perjanjian sih hanya diskusi aja sebelum dan setelah menikah bahwa kami harus menyelesaikan and settling beberapa hal di Indonesia sebelum aku studi," jelas Erina Gudono menjawab pertanyaan itu.Maka dari itu, Erina tidak mau egois dengan pilihannya dan menunda keberangkatan untuk S2."Jadi untuk sekarang aku tunda dulu berangkatnya," katanya."Dia selalu support aku belajar in any way possible karena itu juga bagus untuk nantinya kami mendidik anak di masa depan," sambung Erina Gudono.Termasuk juga dalam urusan karier, Kaesang tak akan membatasi Erina dan akan terus mendukung Erina."Untuk karier he also supports whatever I do and vice versa," tutup Erina Gudono.Berdasarkan LinkedIn milik Erina, ia menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada jurusan Administrasi Bisnis dan Manajemen. Erina juga sempat mengambil Summer Class Program di The Chinese University of Hong Kong.(Raja Alif Adhi Budoyo)