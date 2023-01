Mawar de Jongh Tertantang Jadi Penyanyi Rock di Film Virgo & The Sparklings

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Mawar de Jongh jadi salah satu aktris yang berperan dalam film Virgo & The Sparklings. Dalam film ini, Mawar berperan sebagai Karmin yang merupakan seorang vokalis band rock. Peran ini jadi pengalaman pertama bagi Mawar selama berkiprah sebagai aktris.Meski juga dikenal sebagai seorang penyanyi, namun, di film Virgo & The Sparklings, Mawar harus bernyanyi dengan genre rock. Hal ini jadi tantangan tersendiri bagi Mawar, sebab ia merasa tidak biasa menyanyikan lagu rock."Wah, secara lirik beda, ya, aransemen-nya. Yang biasanya aku akustik, ini lebih kayak drum, lebih gitar listrik, dan lain-lain. Aransemen beda, cara bernyanyi juga beda," tutur Mawar."Memang kayak suaranya harus lebih tebal, harus lebih pede saat bernyanyi. Pada intinya menyampaikan pesan dari lagunya itu sendiri," tambahnya.Tantangan tersebut ternyata tak menyurutkan niat Mawar saat pertama kali mendapat tawaran terlibat di film ini. Apalagi, film yang bakal tayang 2 Maret mendatang ini pun menjadi film action pertamanya."Ini juga film action pertamaku, jadi sangat menyenangkan. Bergabung di Jagat Cinema Bumilangit pasti sesuatu yang sangat menyenangkan dan membanggakan," tandasnya.Virgo & The Sparklings bercerita tentang Riani (Adhisty Zara), anak remaja yang terpaksa mengeluarkan kekuatan tersembunyinya ketika beberapa kasus misterius terjadi dan mengubah kota menjadi kacau.Dengan bantuan sahabat-sahabat bandnya, Virgo & The Sparklings, Riani berusaha menghentikan aksi penyebar kekacauan tersebut.Virgo & The Sparklings merupakan bagian dari Jagat Cinema Bumilangit. Film ini disutradarai oleh Ody C Harahap dan diproduseri oleh Joko Anwar.Selain Mawar de Jongh dan Adhisty Zara, film ini juga turut dibintangi oleh Bryan Domani, Rebecca Klopper, Ashira Zamita, Satine Zaneta.