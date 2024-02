Selamat! Lee Seung Gi dan Lee Da In Dikaruniai Putri Pertama

(SUR)

Jakarta: Pasangan selebritas Korea, Lee Seung Gi dan Lee Da In , membagikan kabar bahagia kepada penggemar. Keluarga kecilnya kini dilengkapi oleh seorang buah hati berjenis kelamin perempuan.“Kami menyampaikan kabar bahagia bahwa pasangan Lee Seung Gi dan lee Da In telah melahirkan seorang putri pada Senin, 5 Februari, sore,” demikian keterangan dari Human Made selaku agensi Lee Seung Gi.Baik Lee Da In maupun putri kecilnya dilaporkan dalam keadaan sehat. Pihak agensi pun meminta para penggemar untuk memberikan cinta dan dukungan yang hangat kepada Lee Seung Gi dan Lee Da In.“Lee Seung Gi menyampaikan kabar bahwa dirinya bersyukur dan bahagia karena seseorang yang berharga telah lahir dengan selamat,” lanjut agensi tersebut.Hubungan asmara Lee Seung Gi dan Lee Da In pertama kali dikonfirmasi pada Mei 2021 lalu. Keduanya lalu memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius pada tahun 2023.Keputusan mereka untuk menikah sempat menjadi kontroversi lantaran Lee Da-in merupakan anak tiri dari pelaku penipuan manipulasi harga saham yang menyebabkan lebih dari 300 ribu korban. Masyarakat Korea menyebut Lee Seung Gi seorang pengkhianat.Kendati demikian, Lee Seung Gi dan Lee Da In tetap menggelar upacara pernikahan pada tanggal 7 April 2023. Acara tersebut dihelat secara privat dengan banyak bintang papan atas Korea menjadi tamu undangan.