Mahasiswi Peretas Akun Medsos Selena Gomez Terancam 9 Tahun Penjara

: Susan Atrach, 21, mahasiswi asal New Jersey dituntut karena telah meretas akun media sosial Selena Gomez.Dari laporan Los Angeles Times, Susan dituntut 11 tindak pidana dengan rincian 5 kali melakukan pencurian data, 5 kali mengakses, dan menggunakan data untuk penipuan serta 1 kali mengakses data tanpa izin.Susan mengakses akun Apple iCloud dan Yahoo Selena sejak Juni 2015 hingga Februari 2016. Aksi ini digunakan Susan untuk membagikan sejumlah konten pribadi Selena ke publik.Menurut pihak berwenang yang menangani kasus peretasan atau perundungan via daring mengatakan, Susan membobol akun Selena dengan menjawab pertanyaan keamanan yang dapat diperoleh melalui penelusuran di internet.Namun, aksinya ini tidak digunakan Susan untuk menghasilkan uang atau membagikan informasi kepada publik. Susan diminta menyerahkan diri selambat-lambat 27 Agustus atau akan dijemput paksa ke pengadilan.Atas perbuatannya, Susan dapat dikenakan hukuman penjara 9 tahun 8 bulan. Pihak jaksa menyarankan nominal jaminan untuk Susan sebesar USD250 ribu.Selena bukan satu-satunya selebriti korban perundungan via daring. Seorang peretas menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara setelah mendapatkan potret telanjang dari tiga bintang yaitu Christina Aguilera dari akun email stylist miliknya, aktris Renee Olstead dari emailnya, dan Scarlett Johansson dari email yang ia kirim ke suaminya Ryan Reynolds.(DEV)