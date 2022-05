Tampil dengan Busana Menerawang di Met Gala, Vanessa Hudgens Merasa Telanjang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

In America: An Anthology of Fashion

dengan fokus tema "Gilded Glamour". Tema tahun ini merupakan kelanjutan dari tema Met Gala sebelumnya, yaitu In America: A Lexicon of Fashion. Secara garis besar, tema tahun ini adalah kilas balik perkembangan fesyen di Amerika. Fokus tema "Gilded Glamour" sendiri diambil dari istilah "Gilded Age" yang populer pada era 1870-1890, era di mana kelas kosmopolitan New York mengeksplorasi fesyen dalam momen perkembangan pesat kota mereka.

(ASA)

Ajang Met Gala selalu dinanti-nanti oleh penggemar fesyen dan kehidupan selebritas. Pada Met Gala 2022 yang digelar Senin, 2 Mei 2022, waktu Amerika Serikat, salah satu selebritas yang menarik perhatian adalah Vanessa Hudgens.Bintang High School Musical itu tampil penuh percaya diri dengan mengenakan gaun menerawang berwarna hitam dari Moschino."Saya seperti telanjang," ujar Hudgens bercanda, dilansir dari AP News.Hudgens tampil sebagai co-host dari Vogue dalam acara yang digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, itu. Dia tampil sebagai host bersama La La Anthony.Met Gala 2022 dihadiri oleh puluhan bintang Hollywood dan selebritas internasional, antara lain Jared Leto, Billie Eilish, Jung Ho-yeon, hingga Elon Musk.Pada tahun ini Met Gala mengangkat tema besar