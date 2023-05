Akun Weibo Diblokir Usai Ngelawak Soal Tiongkok, Uncle Roger Akhirnya Buka Suara: Haiyaa!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Uncle Roger Buka Suara

? UNCLE ROGER CANCELED!



If you support free speech and comedy, go buy The HAIYAA Special, dropping June 4: https://t.co/iMQ3lySEwz pic.twitter.com/DtH4LrG7UC — Nigel Ng (Uncle Roger) (@MrNigelNg) May 23, 2023

(RUL)

Jakarta: Komika Uncle Roger akhirnya buka suara soal akun Weibo-nya diblokir. Ia mengaku tidak mengetahui penyebab akunya ditangguhkan.Seperti diketahui akun media sosial Weibo Uncle Roger ditangguhkan usai klipnya yang berisi joke soal pemerintah Tiongkok viral di media sosial. Klip tersebut merupakan potongan dari stand up comedy tur dunia berjudul “The HAIYAA Special”.Dalam klip yang viral tersebut Uncle Roger sedang meroasting salah seorang penonton.Penonton tersebut mengatakan berasal dari berasal dari Guangzhou, Tiongkok.Uncle Roger menjawab dengan “Tiongkok, negara yang baik, negara yang baik, benar?” dengan ekspresi wajah yang mengundang tawa penonton.Pria yang memulai karier sebagai komika ini melanjutkan bahwa Beijing menggunakan ponsel dan perangkat komunikasi buatan perusahaan lokal untuk memata-matai penduduk. Dengan act out menepuk-nepuk casing HP di ikat pinggangnya sambil berkata “Panjang umur Presiden Xi (Xi Jinping)”.Komika yang memiliki nama asli Nigel Ng Kin akhirnya buka suara soal akunya yang diblokir. Uncle Roger mengunggah video dirinya sedang memotong daun sambil mempertanyakan kenapa akunya di-banned.“Haiyaa! Uncle Roger terlalu banyak bicara, dan sekarang semua media sosial Tiongkok saya ditangguhkan,” ucapnya dalam video yang diunggah di akun Twitternya seperti dilihat Medcom.id Rabu, 24 Mei 2023.“Paman Roger bahkan tidak tahu kenapa, apa karena klip ini?,” sambungnya.Ia melanjutkan bahwa ia selalu mengata-ngatai orang. Uncle Roger tidak peduli itu siapa BBC, CCP, atau Jamie Oliver.“Tidak masalah jika Anda bbc, ccp, atau jamie oliver. Tidak ada yang aman,” ucapnya.Sebagai informasi, klip yang viral tersebut merupakan potongan video digital dari tur dunia Standup Comedy Uncle Roger berjudul The HAIYAA Special”. Video tersebut akan dirilis pada 4 Juni 2023, yang mana itu bertepatan dengan peringatan atas gerakan demokrasi di Tiananmen Square.