Berkat akting mengesankannya di serial Netfix 'Itaewon Class' dan menjadi cameo di film pemenang Oscar 'Parasite', aktor Korea ternama Park Seo-Joon akan bergabung dengan para superhero di film 'Captain Marvel 2: The Marvels.'Dia adalah aktor Korea ketiga yang bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU) setelah Claudia Kim dan Ma Dong-seok.Nah, sebelum melihat aksi Seo-Joon di Captain Marvel 2, untuk lebih mengenal aktor berusia 33 tahun itu, berikut lima fakta yang perlu kamu ketahui dikutip dari SCMP!Ketampanan dan bakat Seo-Joon mengubah karakter drama romantisnya menjadi pangeran modern dengan chemistry yang mendebarkan bersama lawan mainnya. Itu sangat jelas dari peran utama pertamanya di Witch's Love (2014), hanya tiga tahun setelah debut aktingnya, di mana ia berperan sebagai Yoon Dong-ha yang manis dan jatuh cinta dengan seorang wanita yang 14 tahun lebih tua darinya.Dia terus mencuri hati penonton sebagai Ji Sung-joon yang keren tapi berhati hangat, sebagai editor majalah di She Was Pretty (2015). Juga, ketika menjadi pemain taekwondo yang kuat namun penuh kasih di Fight for My Way (2017).Selain berperan sebagai pangeran yang menawan dalam romansa, Seo-Joon juga telah memainkan berbagai peran dalam drama, aksi, dan film horor. Dia berperan sebagai polisi di Midnight Runners (2017), pejuang MMA di The Divine Fury (2019), seorang pengusaha F&B di Itaewon Class (2020) dan pemain sepak bola di Dream yang akan datang.Bahkan, dia juga pandai bernyanyi dan menari lho! Pria kelahiran 16 Desember 1988 ini memamerkan suaranya yang lembut di serial She Was Pretty dan Hwarang: The Poet Warrior Youth. Dia juga melakukan beberapa gerakan dance yang halus selain JB Got7 di Dream High 2 (2012), serial tentang siswa yang bermimpi menjadi idola K-pop.Berkat karirnya yang sukses, Seo-Joon adalah salah satu raja dukungan Korea. Pada 2017, ia dipilih oleh Tommy Hilfiger sebagai salah satu modelnya, membuat sejarah sebagai pria Asia pertama yang ditawari pekerjaan itu, menurut AllKpop.Satu tahun kemudian, ia menjadi duta besar pertama Montblanc Korea. Menurut Soompi, tahun 2018 ia muncul dalam 20 film komersial di televisi, cetak dan online dan menduduki peringkat "yang paling dicintai oleh konsumen".Park adalah anggota Wooga Squad, sekelompok teman K-biz, termasuk Park Hyung-sik dari The Heirs, V BTS, Choi Woo-shik Parasite, dan penyanyi Peakboy. Mereka sering terlihat jalan-jalan bersama.Di antara mereka, Seo-Joon memiliki ikatan khusus dengan V dan Choi. V tampil di soundtrack untuk Itaewon Class, sementara aktor tersebut sering memposting foto dan video BTS untuk mendukung promosi band, menurut Somag News. Sementara, Seo-Joon dan Choi telah menjadi cameo dan tamu untuk proyek satu sama lain berkali-kali, salah satunya sitkom Shut Up Family.Park sangat dekat dengan keluarganya, terutama setelah keponakannya lahir beberapa tahun lalu. Kedatangannya memunculkan keinginannya untuk memiliki keluarga sendiri. “Saya selalu ingin menikah, dan hidup sendiri membuat saya merasa lebih kesepian. Semua orang mengatakan bahwa ada waktu yang tepat untuk segalanya, tetapi saya tidak ingin menikah terlambat," katanya kepada Soompi.Dia sebenarnya adalah "ayah" untuk anak bulunya yang bernama Simba. Ia terus memamerkan kedekatannya dengan Simba di akun media sosialnya.