Suzy Mengaku Sulit Percaya Orang Lain

Setelah ramai dikabarkan soal hubungannya dengan aktor Lee Dong Wook, Bae Suzy kini didapuk sebagai model majalah Marie Clarie Taiwan edisi April 2018.Kepada Marie Clarie, penyanyi yang tergabung dalam grup Miss A di bawah manajemen JYP Entertainment ini sedikit bercerita soal kepribadiannya."Aku tidak mudah percaya dengan orang. Aku selalu merasa curiga dan waspada. Namun, sekali aku percaya dengan mereka, aku akan terus mempercayainya," ungkap mantan kekasih Lee Min Ho ini dilansir dari Allkpop.Lewat dunia akting dan tarik suara, Suzy mengungkapkan ia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari beberapa tokoh dalam drama yang diperankan."Saat bermain dalam drama Korea Dream High, aku tidak paham akting dan aku memiliki banyak kekurangan karena itu awal mula aku berada di dunia akting.""Namun, seiring aku tetap bekerja keras, aku tumbuh dan belajar banyak hal.""Dalam serial While You Were Sleeping sangat membantuku tumbuh dengan pesat. Dalam serial Dream High, aku berperan sebagai anak sekolah, tapi kini aku memiliki pekerjaan," ungkapnya.Dalam drama While We Were Sleeping, Suzy berperan sebagai wartawan. Ia mengaku perannya menumbuhkan sisi dewasa dan berbeda dari dirinya.Pada 29 Januari 2018 Suzy baru merilis album solo Faces of Love."Dalam album terbaruku, Faces of Love aku ingin menunjukkan ragam emosi dan beberapa bentuk berbeda dari cinta," ungkap aktris berusia 23 tahun tersebut.(ELG)