Momen Deddy Corbuzier Tunaikan Shalat Diimami Syekh Ali Jaber

Jakarta: Kabar duka datang dari sosok ulama kondang, Syekh Ali Jaber meninggal. Kabar duka ini diunggah melalui akun Instagram Yayasan Syekh Ali Jaber."Innalilahi wa Inna ilaihi raji'un, kami berduka atas wafatnya Syaikh Ali Saleh Mohammed Ali Jaber, guru dan dai ilallah," tulis akun tersebut."Kita ikhlaskan kepulangan beliau kepada rabbnya. Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau, semoga diterima segala amal shaleh beliau," tulis unggahan tersebut.Kabar meninggalnya Syekh Ali Jaber juga mendapat respon dari Deddy Corbuzier.Seperti yang kita tahu, Deddy sendiri memang mengakui sangat mengagumi sosok Ali Jaber, apalagi sejak dirinya mulai belajar Islam.Lewat akun instagram @mastercorbuzier, Deddy memposting foto momen saat dirinya menunaikan shalat dan diimami oleh Syekh Ali Jaber."Innalilahi wa innaillahi rojiun syekh ali jaber. There is no hurting, no suffering, and no pain in Heaven. Will be miss you," tulis Deddy Corbuzier di keterangan foto.Almarhum Syekh Ali Jaber menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Yarsi pada pukul 08.38 WIB, Kamis, 14 Januari 2021.Belum diketahui penyebab wafatnya pendakwah tersebut. Namun sebelumnya, Syekh Ali Jaber sempat menjalani perawatan akibat terpapar covid-19 pada Selasa, 29 Desember 2020.(ACF)