Agnez Mo Tidak Menyesal Pacaran dengan Deddy Corbuzier

Penyanyi Agnez Mo mengenang kisah asmaranya dengan presenter Deddy Corbuzier. Bahkan, ia mengakui tidak pernah menyesal menjalin kisah cinta dengan pria yang dikenal sebagai mentalist itu.Awalnya, Agnez Mo mengakui dirinya menyesal pernah menjalin kisah cinta dengan beberapa pria di masa lalunya. Meskipun tidak menyebutkan siapa pria yang dimaksud, ia menekankan bahwa Deddy tidak termasuk dalam daftar tersebut."To be honest ada beberapa relationship yang gue regret it," ucap Agnez Mo di kanal YouTube milik Deddy Corbuzier."Tapi ours wasn't one of them," jelasnya.Deddy pun berterima kasih dan menghargai pengakuan Agnez tersebut. Di sisi lain, Agnez menyatakan bahwa dirinya dan Deddy memang mementingkan ego masing-masing saat mereka berpacaran.Meski demikian, kala itu tidak ada rasa benci. Mereka saling menyayangi. Bahkan bagi Agnez, Deddy adalah pria pertama yang membuatnya aman dan nyaman."You were the first man yang I felt safe with, at that time. I can actually, just be me, dan itu such a relieve loh, Ded," akunya.Pelantun lagu "Damn I Love You" itu menyatakan dirinya telah mengalami masa-masa indah selama berpacaran dengan Deddy. Ia juga menilai bahwa Deddy merupakan pria yang baik, bahkan selalu ada ketika Agnez dalam kondisi apa pun."Gue selalu bilang, hubungan kita bukan hubungan yang gue sesali sama sekali. Karena saat itu, lo adalah pacar sekaligus sahabat gue," pungkasnya.(ELG)