Cerita Bryan Domani Awal Berkarier: Dimaki Sutradara karena Tak Lancar Bahasa Indonesia

Bryan Domani. Foto: Youtube TonightShowNet

(SYN)

Jakarta: Aktris muda Bryan Domani menceritakan perjuangannya di awal berkarier akting . Ia sempat hampir menyerah menjadi artis.Pria kelahiran 2000 mengaku bahwa saat memasuki dunia hiburan lokal, ia belum lancar berbahasa Indonesia. Hal itu menjadi kendala besar saat berakting.Bryan Domani mengungkapkan bahwa dirinya meniti karier dari bawah. Wajah 'bule' cukup membantunya, namun ia kerap ditegur dengan kasar karena belum fasih berbahasa Indonesia."Alhamdulillah jaman itu (wajah) Indo lah yang dicari tapi pas directornya engga peduli, aku pernah syuting sama satu director, kebun binatang semua keluar dari mulutnya," papar Bryan Domani dalam Youtube TonightShowNet, Rabu, 9 November 2022.Ia diteriaki dan dilempari rokok oleh sutradara itu. Namun, Bryan Domani tak menyebutkan proyek yang dia kerjakan saat itu."Aku inget banget sambil joget-joget adegannya, dialogku panjang-panjang, dan bahasa Indonesia belum jelas. Jadi permasalahannya artikulasi kurang jelas," terang dia.Perilaku sutradara itu sempat membuat hati Bryan Domani ciut dan berniat mundur dari dunia akting. Namun, sang ayah menguatkannya."Aku sampai telpon Papah, 'Dad I can't do this anymore' (saya tidak bisa melakukan ini lagi)," curhat mantan anggota Super7 itu.Nasehat dan dukungan dari sang ayah membuat Bryan Domani terus berjuang menjadi artis. "Kalau kamu engga mau, engga usah. Tapi don't give up (jangan menyerah) karena satu orang doang, show him what you can do (tunjukkan apa yang kamu bisa lakukan)," ia menirukan ucapan sang ayah."Dan I show him (saya tunjukkan pada sutradara itu)," lanjut Bryan Domani.Pemain Before I Met You (2022) itu mengungkapkan dirinya memaklumi perilaku kasar sang sutradara. "Aku juga ngerti stressful juga dia tapi aku baru 13 tahun pas itu," tutur Bryan Domani.