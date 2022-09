Chef Juna Bagikan Kenangan Bertemu Ratu Elizabeth II

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ratu Elizabeth II wafat di usia 96 tahun pada 8 September 2022. Dalam hal ini chef Juna membagikan momennya bertemu dengan Ratu Inggris tersebut walau tidak bertatapan secara langsung.Hal ini disampaikan oleh Chef Juna dalam Instagram miliknya. Chef Juna mengatakan dirinya sangat beruntung bisa melihat Ratu Elizabeth II meski melintas di depannya.“Oh my God, The Queen,” kata Chef Juna dalam videonya yang diunggah Chef Juna, Jumat 9 September 2022.Dalam tayangannya terlihat Ratu Elizabeth II melintas di depan mobil yang ditumpanginya."Ratu Elizabeth II-Raja terlama di Inggris, telah meninggal di Balmoral pada usia 96, setelah memerintah selama 70 tahun. Dia meninggal dengan tenang pada Kamis sore di tanah miliknya di Skotlandia, tempat dia menghabiskan sebagian besar musim panas. Sang Ratu naik tahta pada tahun 1952 dan menyaksikan perubahan sosial yang sangat besar," kata Chef Juna dalam Instagram miliknya."Cukup beruntung dalam perjalanan solo saya ke Inggris pada tahun 2018. Sengaja melihat jadwal Changing Of The Guard di Istana Buckingham di pagi hari. Tiba-tiba Ratu dan Pangeran Philip lewat. Bukan bagian dari upacara, saya kira mereka harus pergi ke suatu tempat yang penting, karena masih di tengah upacara Pergantian Penjaga," sambungnya."Semoga Anda beristirahat dengan baik, Ratu 'Kehilangannya akan sangat terasa di seluruh negeri, alam dan Persemakmuran, dan banyak orang di seluruh dunia'," tutupnya.Postingan ini mendapatkan tanggapan netizen yang mengatakan betapa beruntungnya Chef Juna bisa bertemu dengan Ratu Elizabeth II."Beruntung ya mas, sempat menyaksikan sang ratu secara langsung," komen akun dtre***."Rest in Love Queen Elizabeth ... miss that place so much," imbuh akun tre****."RIP Queen Elizabeth II," papar akun lainnya.