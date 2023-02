Ingin Dapat Peran Lebih Menantang, Verdi Solaiman Lakukan Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dikenal sebagai aktor yang sudah membintangi puluhan film, Verdi Solaiman ternyata menyimpan rasa tidak percaya diri. Aktor 47 tahun ini mengaku kerap mengalami kerontokan rambut sehingga membuat dirinya kurang banyak mendapat peran lebih beragam lagi."Itu sudah menjadi masalah 20 tahunan sebenarnya saat saya mulai masuk ke dunia entertainment. Itu lumayan merepotkan karena membuat penampilan saya jadi terbatas," kata Verdi Solaiman.Verdi awalnya tidak menganggap serius masalah kerontokan rambut itu. Namun, lama kelamaan hal itu mulai menganggunya. Beragam cara pun sudah dia lakukan untuk menumbuhkan rambut dan mengatasi masalahnya dengan melakukan transplantasi rambut."Perawatan luar, hair tonik, lidah buaya dan shampo segala macam, tapi it doesn't work. Akhirnya ketemu dengan Farmanina Aesthetic & Hair Clinic," ucap bintang film The Raid iniAktor yang pernah menempuh pendidikan di Amerika itu sudah menjalani proses perawatan sebelum melakukan transplantasi rambut. Terlebih lagi dia sudah melihat artis lain seperti Kaka Slank dan Piyu Padi melakukan hal serupa."Jadi saya sangat-sangat picky orangnya. And the end of the day, ini bukan hal yang bisa sekali jadi terus pulang kaya beli tas atau barang import gitu. You need maintenance, kita butuh konsultasi, kita butuh perawatan post after-nya gitu," kata bintang film My Stupid Boss.Verdi menyebut dirinya merasa sangat nyaman dan aman menjalani prosedur plasma darah Platelet Rich Plasma (PRP) dan transplantasi rambut. Dia berharap rambutnya kembali sehat dan bisa tumbuh."Dia mengalami kehilangan rambut yang cukup luas. Jadi kita perlu akar rambut dari daerah donor yang lebih banyak. Saya telah melakukan treatmen pre operation kira-kira enam bulanan," jelas dr Farmanina, MBio (AAM) yang juga pemilik Farmanina Aesthetic & Hair Clinic.Setelah mendapat hasil yang dia inginkan, Verdi berharap bisa mendapat peran lebih beragam lagi."Mudah-mudahan dengan transplantasi rambut yang saya lakukan di sini banyak style yang bisa saya coba dan saya mungkin bisa warnain rambut ke arah yang lebih ekstrim dan bisa membantu pembentukan karakter yang saya mainkan," tutupnya.