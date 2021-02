Kehidupan Chef Renatta Lebih Baik Berkat Jarang Aktif di Media Sosial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Chef Renatta sempat mengakui dirinya tidak rutin menggunakan media sosial, apalagi soal mengunggah sesuatu untuk disebarkan ke publik. Ia meyakini bahwa kehidupannya lebih baik dibandingkan berkutat pada aktivitas dunia maya."Maybe because I'm not lonely," tutur Chef Renatta sembari tertawa di kanal YouTube Deddy Corbuzier.Ia menekankan bahwa dirinya sangat bersyukur hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang memahaminya. Baik teman-temannya, hingga sang kekasih."I feel like I'm blessed, surrounded with good people. I have friends yang kalau lagi malam, gue bisa telepon, gue ada pasangan yang bisa ngobrol anytime I like," akunya."Jadi gue enggak (adiktif dengan media sosial)," jelas Lulusan Le Cordon Bleu Prancis ini.Maka ketika merasa butuh teman, ia memilih menghubungi mereka dibandingkan menyibukkan diri dengan media sosial. Mantan kekasih penyanyi Pradikta Wicaksono alias Dikta Yovie & Nuno ini bisa mengobrol dengan temannya selama berjam-jam melalui sambungan telepon."Kebanyakan teman-teman gua yang dekat we don't talk that often. Jadi kita lama enggak ngobrol, dua tiga minggu enggak ngobrol. Jadi setiap kita telepon we always have something to talk about," ucapnya.Di sisi lain, Chef Renatta juga heran dengan orang-orang yang aktif pamer kekayaan harta di media sosial mereka. Sebab, dirinya tidak suka mengumbar hal tersebut."Kenapa orang se-pengin itu terlihat kaya? Kalaupun loe sekarang kaya raya, the least thing you want is to be known. Why do you need people untuk menganggap loe sesuatu," katanya.Ia menyatakan bahwa dirinya memiliki tindakan yang berbeda dibandingkan orang-orang itu. Renatta lebih memilih menunjukkan apa yang dipunya kepada sang ibunda agar ibunya bangga atas pencapaian hidup chef berusia 26 tahun itu.(ELG)