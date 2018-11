Tom Hardy Terima Gelar Kehormatan dari Kerajaan Inggris

Tom Hardy, aktor utama film adaptasi komik Venom yang belum lama ini dirilis, menerima penghargaan CBE dari Kerajaan Inggris. Sebagai aktor dari Inggris, Tom dinilai telah memiliki kontribusi besar dalam bidang drama.Menurut laporan BBC, penghargaan kehormatan ini diberikan oleh Pangeran Charles di Istana Buckingham pada pertengahan Oktober 2018. Tom disebut punya kedekatan dengan pihak kerajaan sejak lama.Dia berteman dengan Pangeran William dan Harry, serta menjadi tamu pesta pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle pada Mei lalu. Sejak 2010, Tom juga menjadi duta kegiatan amal Prince's Trust yang didirikan Pangeran Charles pada 1976.CBE adalah singkatan dari gelar kehormatan "Commander of the Order of the British Empire." Menurut catatan The Sun, gelar CBE diberikan kepada warga Inggris yang punya peran utama dalam bidang tertentu tingkat regional, atau peran penting tetapi tidak terlalu besar dalam dalam tingkat nasional.Kerajaan Inggris punya lima gelar kehormatan yang terbuka bagi warga biasa dan CBE berada di peringkat ketiga tertinggi. Dua gelar teratas adalah GBE dan KBE/DBE. Dua gelar di bawah CBE adalah OBE dan MBE.Tom memang punya riwayat cukup besar sebagai aktor. Pria berusia 41 ini bergabung dengan kelompok teater sejak usia 21 dan memulai debut film cerita pada 2001. Dia pernah ikut bermain dalam serial The Virgin Queen yang kisahnya diangkat dari kisah hidup Ratu Elizabeth I.Tom diketahui pernah menjadi cameo pemeran prajurit bertopeng bersama Pangeran William dan Harry dalam Star Wars: The Last Jedi. Namun adegan tersebut tidak masuk dalam film versi akhir.Aktor Mad Max: Fury Road, The Dark Knight Rises, Dunkirk, dan Inception ini telah menang tujuh penghargaan di Inggris. Lewat The Revenant, dia menjadi nomine Academy Award atau Oscar sebagai aktor pendukung terbaik.Film terbarunya sebagai aktor utama, Fonzo, dijadwalkan rilis tahun depan.(ASA)