Ini Alasan Venue Konser Ed Sheeran Pindah dari GBK ke JIS

(WAN)

Jakarta: Konser Ed Sheeran yang semula akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ( SUGBK ), Senayan, Jakarta Pusat, berganti venue menjadi Jakarta International Stadium ( JIS ), Jakarta Utara. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada 2 Maret 2024.Pemindahan lokasi konser Ed Sheeran yang bertajuk “Ed Sheeran: +–=÷× Tour” disampaikan langsung oleh PK Entertainment dan Sound Rhythm selaku promotor melalui media sosial resminya."Venue Ed Sheeran: + - = x Tour 2024 di Jakarta yang dijadwalkan pada 2 Maret 2024 diubah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) menjadi Jakarta International Stadium (JIS)," tulis promotor acara PK Entertainment, dalam akun Instagram @pkentertainment.id.Pihak promotor menjelaskan alasan pemindahan lokasi konser adalah karena SUGBK akan digunakan untuk pertandingan sepak bola tim nasional (timnas) Indonesia vs. Vietnam dalam Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026.“Keputusan ini telah dipertimbangkan secara matang, dengan prioritas utama untuk mendukung pertandingan sepak bola nasional Indonesia vs Vietnam yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Maret 2024 di GBK,” lanjut keterangan tersebut.Meskipun venue-nya berpindah, PK Entertainment menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar pelantun lagu “Shape of You” itu. Panggung 360 derajat pun akan tetap ada.“(Kami) memastikan para penggemar mendapatkan pengalaman konser terbaik, termasuk sensasi ikonik panggung 360 derajat, yang merupakan standar global untuk tur ini,” ujar PK Entertainment.Seluruh tiket konser yang sudah dibeli penggemar untuk konser di GBK masih berlaku untuk konser di JIS. Nantinya, para pemegang tiket akan diberikan informasi terkait cara akses e-ticket dengan nomor kursi yang diperbarui melalui email masing-masing.Selain itu, pihak promotor juga berjanji akan menyiapkan tempat parkir tambahan, shuttle bus di sejumlah titik penjemputan dan pengantaran, serta layanan ojek maupun taksi online.“(Promotor) bekerja sama dengan beberapa mitra untuk menyediakan tempat parkir tambahan, shuttle bus dengan beberapa titik penjemputan dan pengantaran, serta ojek dan layanan ride-hailing,” tutupnya.